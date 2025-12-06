El AEM gana por la mínima al Atlético de Madrid B en el Recasens

Publicado por jordi argilés Creado: Actualizado:

El AEM ha conseguido una importante victoria ante el Atlético de Madrid B por 1 gol en 0 en el Recasens. El conjunto leridano, que volvía a jugar a su feudo después de empezar la temporada en el Camp d'Esports, ha mostrado solidez defensiva y efectividad ofensiva para llevarse los tres puntos en un partido muy disputado.

El partido ha empezado con buenas sensaciones para las locales, que han generado varias llegadas al área rival durante los primeros minutos, aunque la defensa madrileña ha conseguido rechazar con acierto las primeras aproximaciones. En el minuto 10, Lucía Alba ha realizado un gran paro que ha mantenido la portería a cero. El premio a la insistencia ha llegado al minuto 13, cuando Charle ha conseguido abrir el marcador con un excelente chute ajustado al palo que ha superado a la portera visitante. El AEM ha seguido dominando y en el minuto 31 Evelyn ha estado cerca de ampliar la ventaja con un potente chute que la portera visitante ha conseguido neutralizar con una buena intervención.

La segunda parte ha empezado con un cambio de guion, con el Atlético de Madrid B saliente con más intensidad y generando un mayor control del juego durante los primeros minutos. Sin embargo, las ocasiones más claras han llegado a pelota parada, donde Lucía Alba se ha mostrado muy segura bajo los palos, evitando cualquier intento de las madrileñas para igualar el marcador. En el tramo final del enfrentamiento, las leridanas han sabido defender la mínima ventaja jugando inteligentemente. El equipo dirigido por Rubén López ha mantenido el juego en campo contrario durante los últimos minutos, evitando así las aproximaciones peligrosas de las visitantes y asegurando una victoria muy valiosa para el AEM.