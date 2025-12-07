El Alpicat suma su primer punto

Ona Moreno, a la derecha en una imagen de archivo, fue la autora ayer del gol del Alpicat. - HÉCTOR KEUDELL

El Alpicat consiguió ayer, en la Jornada 10, su primer punto en su regreso a la OK Liga Femenina. Empató 1-1 en la pista del Mieres, en un duelo dramático entre los dos últimos clasificados de la competición, que todavía no habían estrenado su casillero de puntos. Ayer lo hicieron. Pero para ambos equipos, el encuentro suponía una gran oportunidad de conseguir la primera victoria y alimentar sus opciones de permanencia, por lo que el punto supone un premio insuficiente.

El Alpicat volvió a mostrar una versión ya conocida en la Liga. Juega bien, controla muchas fases del partido, pero su falta de acierto le condena. Ayer llegó a igualar el gol inicial de las asturianas y, con el empate, desperdició una directa que podía haberle dado la tan deseada victoria.

Las jugadodas a las que entrena Mats Zilken saltaron con ambición a la pista y se lanzaron a por el partido. Pero recibieron muy pronto un duro golpe. En la primera llegada clara que tuvo el Mieres, marcó el 1-0 con un remate de Fernanda Silva. El Alpicat intentó no acusar el golpe y, de hecho, mantuvo cierto control del juego, tenía llegada, pero ni pisando área ni con remates lejanos, conseguía marcar. El partido se mantenía equilibrado, pero la ventaja era para el Mieres, lo que le daba un punto de tranquilidad.

El premio a su buen hacer le llegó al Alpicat en el minuto 18, cuando Ona Moreno, con un remate certero, puso el 1-1 en el marcador. El Mieres intentaba recuperar el mando en el marcador, pero las leridanas se defendían bien y al descanso se llegó 1-1.

En la segunda parte el miedo a perder condicionó a los equipos. Al poco de iniciarse el Mieres cometió su décima falta, pero Claudia Sanjurjo no acertó en el lanzamiento. Hubo lucha hasta el final, pero el marcador ya no de movió, dando un punto que sabe a poco y que les mantiene empatados en la cola.