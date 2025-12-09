El Atlético Lleida no venderá entradas para el partido contra el Sant Andreu

El Atlético Lleida ha anunciado durante la rueda de prensa celebrada hoy que no pondrá en venta entradas para el próximo partido contra el Sant Andreu. El director deportivo del club leridano, Xavi Bartolo, ha sido el encargado de comunicar esta decisión que afectará tanto a la afición visitando como la local, permitiendo únicamente el acceso a los abonados del club.

Bartolo ha explicado que esta medida se toma como consecuencia de las protestas y, según el Atlético Lleida, "coacciones a la directiva" del Sant Andreu que provocaron la suspensión de un partido de pretemporada que se tenía que disputar a Lleida. "Hemos optado por garantizar la seguridad y asegurar que el partido se pueda disputar con normalidad", ha afirmado el director deportivo, quien ha advertido que "podría haber problemas" si no se hubieran tomado estas precauciones.

Durante la comparecencia, Bartolo también ha querido dejar claro que el club no tiene ningún problema con la afición del Sant Andreu en general, a quién profesa "máximo respeto". No obstante, la situación previa ha llevado a la directiva a tomar esta decisión para garantizar que no se produzcan incidentes. Como compensación, cada abonado del Atlético Lleida recibirá una entrada gratuita adicional por si quiere invitar a alguien al partido.

A la misma rueda de prensa, el director deportivo ha confirmado que el club mantiene su confianza en el entrenador Gabri García, desmintiendo así los rumores sobre una posible destitución que habían circulado en los últimos días después de los malos resultados del equipo, además de asegurar "movimientos" en el mercado de invierno.