Toca ganar en Europa

El Barcelona recibe hoy al Eintracht de Fráncfort en el Spotify Camp Nou (21.00), en la Jornada 6 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los azulgranas, en el estreno continental del 'nuevo' Camp Nou, quieren ratificar en Europa su buen momento de forma tras tres victorias consecutivas en Liga y acercarse al Top 8. El equipo es líder en Primera con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tras su victoria por 3-5 en el campo del Betis el pasado sábado y el tropiezo blanco del domingo ante el Celta (0-2).

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo ayer que su equipo solo “está centrado” en seguir mejorando su rendimiento y no en los resultados de sus rivales. “Nos fijamos en nosotros, no en el Madrid. Está bien la ventaja de cuatro puntos que tenemos con ellos en LaLiga, pero este es un viaje muy largo. A este nivel, cuando los contrarios son el Real Madrid, el Atlético o el Villarreal tienes que dar el máximo, pero el partido más importante ahora es contra el Eintracht”, explicó.

De su rival de hoy en ‘Champions’ advirtió de que está formado por un bloque “joven, con intensidad y jugadores rápidos”, por lo destacó que sus jugadores deberán “jugar a un gran nivel”. También reconoció que sus pupilos están jugando a “un nivel distinto” con respecto a hace un mes y elogió la figura del defensa central Pau Cubarsí.

“Cubarsí tiene 18 años, es su tercer curso como profesional y en el último partido contra el Betis hizo 87 pases con un 100% de acierto. Creo que es el primer jugador en la historia que lo ha conseguido en la Liga. Si sube el nivel, es bueno para nosotros y para la línea defensiva”, defendió.

En cuanto a la vuelta del equipo al Spotify Camp Nou en competición europea, dijo que fue “un sueño” para todos volver a jugar allí. “Será importante en la Champions, porque creo que es un partido muy importante para nosotros. Tenemos y queremos ganar, así como mostrar nuestro mejor nivel”, añadió.

Valoró también que el equipo tiene margen de mejora. “Siempre es posible mejorar. Para mí es importante el entrenamiento, pero no tenemos mucho tiempo en este momento para entrenar tantas cosas. Estoy contento con la calidad que tenemos y con la mejora del equipo. Pero, por supuesto, creo que también tenemos mucho más potencial”.

“Al mínimo despiste somos vulnerables”

El defensa Gerard Martín explicó ayer que “ahora sí que estamos en un mejor momento defensivamente. Tal como jugamos tenemos que estar siempre concentrados los 90 minutos, porque sabemos que al mínimo despiste o desconexión somos un poco vulnerables. Pero estamos trabajando para estar siempre a tope y que no nos pasen estas cosas”, explicó ayer y añadió que “ no nos podemos dejar más puntos en Champions”.

El Barça entra hoy en el sorteo de la Copa

El Barcelona entrará hoy en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, por lo que conocerá a su primer rival en esta competición, de la que es el vigente campeón. Como el resto de equipos que participan en la Supercopa, Real Madrid, Atlético y Athletic, jugará contra el único Segunda RFEF que sigue en pie, el Atlético Baleares o uno de los de Primera RFEF, Eldense, Guadalajara, Murcia, Talevera de la Reina o Ourense.