Un pueblo de Lleida tiene el equipo de fútbol federado más pequeño de toda Catalunya

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Al este de la comarca de la Noguera, se erige orgulloso Vilanova de l'Aguda, un pueblo cuyo núcleo de población es de 71 habitantes, según Idescat, y le da nombre a la Unió Esportiva Vilanova de l'Aguda, el club de fútbol federado más pequeño de Catalunya.

Contra viento y marea, el Vilanova sobrevive, y lo lleva haciendo desde 1979 de forma ininterrumpida; toda una gesta. “No es fácil sacar adelante un club como este, pero todo el pueblo está involucrado. Llevamos 47 años sobreviviendo”, explica a SEGRE el presidente de la entidad Josep Capell, que asegura que la clave de todo “es el ambiente familiar que hay”. En esta misma línea, Andreu González, uno de los dos jugadores nacidos en el pueblo, remarca que “todos los jugadores se sienten cuidados. Es nuestro rasgo diferencial con el resto de clubes”.

A esto se aferra el Vilanova para fichar jugadores: crear un ambiente único para rivalizar con equipos que cuentan con muchos más recursos en su misma categoría, la Tercera Catalana. Una competición en la que el club de la Noguera se ha mantenido durante 10 años, compitiendo con equipos de localidades infinitamente superiores como Cervera (9.600 habitantes), Tremp (6.123) o Bellpuig (5.500). “Nos dicen que hacemos un milagro, pero trabajamos mucho. Tenemos el doble de faena que los otros clubes, ya que no tenemos gente ni base”, explica el técnico de la entidad, Joan Tuca, que afronta su 22ª temporada vinculado a la entidad.

El Vilanova se erige como “la única organización social” de la zona y como un motor para el pueblo, que tan solo cuenta con 60 vecinos asiduos durante el año, y los núcleos que conforman el municipio (Ribelles, l’Alzina, Vilalta y Guardiola). “Si aquí viven unas 70 personas, durante los partidos hay más gente en el campo que en el pueblo”, remarca González. Esta temporada, la entidad de la Noguera es decimotercera con 21 puntos, a siete del descenso. Su objetivo es salvar la categoría para poder seguir creciendo, pese a las dificultades. “Si descendemos nos tocará empezar de cero y no es lo mismo ser un pueblo grande que Vilanova”, concluye el técnico.