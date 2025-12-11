El City de Guardiola remonta y agrava la crisis del Real Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Manchester City se llevó la victoria del Bernabéu, en la sexta jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones, tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti. El resultado no se movió en la segunda parte y deja al equipo inglés cuarto en la clasificación con 13 puntos, mientras que el español es séptimo con 12.

El equipo de Pep Guardiola saldó deudas del pasado con el Santiago Bernabéu y agravó la crisis del Real Madrid, remontando en su casa y castigando una mejoría insuficiente del equipo de Xabi Alonso, que mereció mejor fortuna en el primer acto y, sin Kylian Mbappé, mascó impotencia por falta de pegada en el segundo.

Por otra parte, el Comité de disciplina de la RFEF acordó sancionar con dos partidos de suspensión a los jugadores del Real Madrid Endrick, Carreras y Carvajal y con uno a Fran García con motivo del partido de Liga del pasado domingo contra el Celta.