Rubén López: "Competiremos mejor que nunca en Pamplona"
El técnico del AEM ve a su equipo "con opciones reales" de ganar a Osasuna, su gran bestia negra, después de un reestreno positivo en el banquillo
El AEM afronta su visita al campo de Osasuna, en el último partido del año, con sensaciones renovadas tras la victoria ante el Atlético de Madrid B (1-0) en el estreno de la segunda etapa de Rubén López en el banquillo. El técnico explicó antes del viaje a Navarra que el resultado ha tenido un impacto directo en el ánimo del equipo.
“Cuando se gana, las semanas son más cómodas y mejores. Noté un ambiente muy bueno desde el primer día y la victoria reforzó la idea de que las jugadoras pueden conseguir lo que quieren”, señaló el entrenador, convencido de que competiremos mejor que nunca en Pamplona y tendremos opciones reales de ganar", después de ver a un AEM "reconocible" e "intenso" ante el Atlético de Madrid B.
Osasuna siempre fue la gran bestia negra del conjunto leridano, ya que en su primera etapa no consiguió ganar nunca a las navarras. “Es un equipo muy similar a nosotros y este año aún más. Si estamos intensas y sabemos qué hacer con la pelota, les podemos hacer daño y sacar los tres puntos”, afirmó el técnico.
Además, elogió al conjunto navarro, al que considera “un grandísimo equipo”, más directo y fiable que en cursos anteriores, y bien trabajado por un entrenador “muy bueno”. Aun así, aseguró que el AEM tiene argumentos para luchar por la victoria: “Tendremos que hacer las cosas muy bien, pero estoy seguro de que podemos ganar”, aseguró.
En cuanto al estado físico de la plantilla, el entrenador confirmó que recupera a Laura Blasco tras sanción, por lo que las únicas bajas son Laura Fernández y Rojas, de larga duración. Según el técnico, contar con casi toda la plantilla en estas primeras semanas es clave: “Tener un grupo amplio y disponible es lo que da los éxitos. Tenemos que centrarnos en lo que debemos hacer para ganar, no en el resultado. Si repetimos el nivel del sábado y hacemos las tres o cuatro cosas que tocan ante este rival, estoy seguro de que lo lograremos”, concluyó.