Buen estreno de Boya en los test de la F2

El piloto aranés Mari Boya está disputando en Abu Dabi los test de postemporada de la Fórmula 2, en lo que supone su primera toma de contacto con la categoría en la que competirá el año que viene con Prema Racing. El martes, en su primeras pruebas con el monoplaza, cerró la primera jornada con el quinto mejor tiempo (1:37.705), a poco más de medio segundo del líder, Oliver Goethe. Además, en un día en el que dio 80 vueltas en el circuito de Yas Marina, fue el segundo mejor 'rookie', por detrás de Rafael Camara, campeón de la F3, que fue segundo. Ayer, en la segunda jornada de test, se centró más en las tandas largas, ya que completó 108 giros, y anotó el decimocuarto mejor ‘crono’ (1:37.992), a nueve décimas de Goethe, que se confirmó como el gran dominador liderando también la segunda sesión. Hoy, completará la última jornada de test.