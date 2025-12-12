El Rey recibe a los campeones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI recibió ayer a los pilotos Marc y Àlex Márquez, campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, respectivamente, en una audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. Los dos hermanos valoraron el interés del monarca y calificaron la temporada como “súper especial”. A la conclusión, Àlex consideró que, pese a competir por el título mundial entre ellos, la histórica temporada les ha “acabado uniendo más”. Marc también tuvo tiempo para hablar de la lesión que sufrió en Indonesia y ya piensa en la recuperación para “estar en esa primera carrera a finales de febrero”, al tiempo que reconoció que dependen de ellos mismos “para estar al mismo nivel” y apuesta por seguir ayudándose mutuamente para “seguir tirando de cada uno”.