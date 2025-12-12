Un leridano entre campeonas

El FC Barcelona Femení es, desde hace casi una década, el equipo de referencia mundial –su presencia en seis de las últimas siete finales de Champions, de las que ha ganado tres, así lo atestiguan–, con una plantilla plagada de jugadoras de primerísimo nivel, liderada por las dos Balón de Oro Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, y con un staff técnico extenso del que desde este año forma parte un leridano, Pol Grau. Este joven técnico de 28 años, natural de Guissona, es uno de los asistentes de Pere Romeu con una labor muy específica, la de entrenador y analista individual, un rol que no existía hasta ahora en el primer equipo azulgrana.

Pese a su juventud, Pol Grau lleva más de media vida vinculado a los banquillos, y es que cuando jugaba ya dirigía a equipos de base. Su carrera como futbolista tuvo poco recorrido, especialmente porque cuando llegó a juveniles y tuvo la oportunidad de dar el salto al filial del Barça femenino como asistente, se vio obligado a elegir: jugar o entrenar, y ahí el leridano lo tuvo claro. “Entrenar siempre ha sido mi pasión, incluso más que jugar. No podía tener ficha de jugador y también de entrenador nacional, así que, aunque fue una decisión dura de tomar, lo tuve claro y, visto cómo han ido las cosas, fue la acertada”, reconoce.

Comenzó a jugar en el equipo de su pueblo y en edad cadete dio el salto al Lleida Esportiu, donde estuvo tres temporadas, compaginándolo con la dirección del alevín del Guissona. Luego jugó una temporada en el Tàrrega para centrarse en sus estudios de 2º de Bachillerato y al año siguiente se trasladó a Barcelona para estudiar Inefc y fichar por el Europa, donde jugaba en el filial y entrenaba en su escuela. Ahí despertó el interés del Barça, que lo incorporó a su cuerpo técnico formativo femenino en verano de 2017. Estuvo cuatro temporadas y en agosto de 2021 pasó a ser el segundo entrenador del filial. Tras cuatro años en el cargo, en el que conquistó dos Ligas, Grau da el gran salto de su vida, hasta el momento, y es que desde el pasado verano es el técnico y analista individual del campeón azulgrana, un rol inédito.

“Ahora mismo estoy viviendo un sueño, porque desde hace años que estoy viviendo del fútbol, en el club que más quiero, porque siempre he sido culé, estando a una hora en coche de mi familia, en Guissona, y viviendo en Barcelona, una ciudad que me gusta mucho. Para mí es un sueño, estoy viviendo el mejor momento de mi vida”, asegura. Aunque tiene metas aún por cumplir, reconoce que la vida del entrenador puede ser una montaña rusa. “Soy consciente de que el fútbol es muy inestable y que algún día se acabará, no porque yo quiera sino porque este deporte cuando pierdes tres partidos lo más normal es que tengas que cambiar de rumbo, pero ahora mismo estoy disfrutando del momento”, explica.

Su tarea en el equipo es la de perfeccionar el juego individual de las jugadoras, una labor que le apasiona. “Tengo dos vías de trabajo. Una es en el campo, donde llevo tareas específicas de cada jugadora, es decir, en cada sesión, antes y después, me quedó con una o dos jugadoras y entrenamos cosas específicas de su posición, algo que queremos potenciar o algún aspecto a mejorar. Evidentemente hay jugadoras que se quedan más que otras porque tienen más puntos que mejorar, o porque tienen más potencial o son más jóvenes y creemos que este trabajo les puede ir mejor. Y lo aceptan muy bien. La otra vía es la de analista, todo el tema de vídeo, es decir, a cada jugadora, después de cada partido, juegue los minutos que juegue, le enseño sus acciones que creo más relevantes, si se puede personalmente, pero como jugamos muchas veces cada tres días, lo hacemos a través de una plataforma en la que les envío todos los cortes de imágenes comentados y ellas me contestan en vivo. También les enseño cortes de cómo juegan las rivales a las que se van a enfrentar”, explica.

Aunque muchas de ellas lo han ganado prácticamente todo, Grau destaca “la autoexigencia que tienen. Me ha sorprendido mucho. Pensaba que después de tantos éxitos encontraría un equipo un poco más desmotivado, y no, todo lo contrario”, apunta.

“Mi sueño ahora mismo es llegar a la final de Oslo y ganarla”

Ganar todos los títulos a los que se opta cada temporada está en el ADN de los miembros del Barça Femení y Grau no es la excepción. Tiene claro cuál es su reto este año: “llegar a la final de Champions de Oslo y ganarla, este es mi sueño. Estoy conviviendo con la mayoría de jugadoras y miembros del staff que vivió el año pasado la pesadilla de Lisboa, que hizo mucho daño, y ahora mismo mi objetivo es ganar esa final porque se haría justicia, solo pienso en eso”, afirma.

A nivel personal asegura que “estoy aprendiendo muchísimo, como lo he hecho en los años anteriores en el fútbol base del club, y soy consciente de que lo que me toca hacer es aprender al máximo. Pero si me preguntan si me gustaría entrenar algún día al Barça, la respuesta es sí, quién no sueña en ser entrenador del Barça algún día, pero ahora mismo es algo en lo que no pienso”, sentencia.