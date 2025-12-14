El Cadí La Seu coge aire en Gipuzkoa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu logró ayer una victoria de mucho mérito en la pista de una de las revelaciones de la Liga Femenina, un IDK Euskotren que todavía no había perdido esta temporada en su pabellón y ocupaba la cuarta posición, asentado en zona de Copa de la Reina. El conjunto de Isaac Fernández cuajó un gran partido coral bajo la dirección de Raventós, Aguilar y Gonzales en el perímetro y Niare bajo el aro. El triunfo permite a las urgelenses situarse dos victorias por encima de la zona de descenso que marca el Gran Canaria, si bien las isleñas no jugaron ayer por el temporal.

El Cadí comenzó el partido mucho más entonado que las donostiarras y eso se notó rápidamente en el marcador. Un 0-7 de salida en apenas tres minutos obligó a la entrenadora local, Aranzazu Muguruza, a pedir el primer tiempo muerto. La situación no mejoró demasiado, ya que las leridanas siguieron mostrándose muy entonadas en ataque, con una Laia Raventós magistral (6-15, m.7). En el tramo final del primer cuarto despertaron las donostiarras de la mano de Robinson. Un triple de la estadounidense puso el 16-19 al final de los primeros 10 minutos y otro nada más iniciarse el segundo acto para empatar a 19. El IDK completó la remontada con dos tiros libres de la propia Robinson (21-19).

A partir de ahí ambos equipos se fueron intercambiando en el mando del luminoso, llegando las urgelenses a dominar otra vez por seis puntos (29-35) para alcanzar el descanso con tres puntos arriba (34-37). A la vuela de los vestuarios la igualdad se mantuvo, con muchos empates y ventajas de apenas un punto para uno y otro conjunto. El Cadí vivió un momento crítico al inicio del último cuarto, cuando un triple de Buch completó un parcial de 6-0 para alcanzar el IDK los cuatro puntos de renta (61-57).

Fernández paró el partido y su equipo reaccionó devolviendo el golpe con un 0-8 que le devolvía el mando del marcador (63-68) a falta de menos de tres minutos. Hasta el final, el Cadí jugó con mucha cabeza y también con el nerviosismo de un IDK que se precipitó. El acierto en el tiro libre, con 10 lanzamientos transformados, fue decisivo para aguantar las acometidas locales y acabar sumando un triunfo muy valioso.