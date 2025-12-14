Punto in extremis

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

Cuando la tragedia se mascaba en el Camp d'Esports, Daouda aprovechó un rechace sobre la misma línea de gol para salvar un empate, otro en el añadido, y al menos poder sumar un punto que sabe a poco en cuanto a valores clasificatorios pero que hace justícia por lo visto en el campo. Aun así, los leridanos tienen motivos para creer, en primer lugar porque hoy pueden terminar la jornada a siete puntos de la salvación —en lugar de ocho—, pero sobretodo porque el equipo se está mostrando cada vez más como un conjunto sólido en defensa tras abandonar la idea de adelantar la línea defensiva desde hace ya unas jornadas.

El duelo de ayer contra el Sant Andreu, vino marcado por la decisión del club de no poner entradas a la venta. En cuanto a lo deportivo, llegó otra mala noticia en forma de lesión ya que en el entrenamiento del viernes Roger Alcalà se sumó a la concurrida enfermería tras romperse el quinto metatarsiano del pie derecho, estimando su tiempo de recuperación en un mes y medio.

A pesar de que los goles no llegaron hasta los últimos minutos, el partido fue de lo más entretenido, con dos equipos buscando la portería rival pero con poco acierto en las decisiones finales. Prueba de ello fue la primera ocasión del Sant Andreu en el segundo minuto en las botas de Guillem Naranjo: el exdelantero del Lleida CF acumula más de 700 minutos sin marcar y ayer estuvo a punto de inaugurar su cuenta particular tras un tiro a la media vuelta dentro del área que Pau Torres detuvo con una buena mano a bajo.

La respuesta de los del Segrià llegó mediante Boris Garrós en el minuto 18, cuando cazó un balón llovido en la frontal y conectó una volea que se marchó a centímetros del poste. Immediatamente en la acción posterior, Naranjo sacó un tiro cuzado que también rozó el palo tras tocar ligeramente en la defensa leridana, siendo estas las acciones más destacadas de un primer tiempo parejo.

En el minuto 65, Gabri fue expulsado por protestar una falta de Daouda y el partido llegó al tramo final inexplicablemente, sin más llegadas destacadas, aunque se pudieron vivir muchas más ocasiones de no haber sido por las malas decisiones finales. En el 68 avisaron los visitantes, con un tiro franco de Alexis que Pau Torres volvió a sacar con una mano abajo. Ya en el 86, llegó el gol de Lucas Viña que cabeceó, libre de marca, un centro de Serrano (0-1).

La desolación orbitaba en el Camp d’Esports antes de la última jugada, dónde Bilal chutó una falta que no entró porque lo impidieron entre Iñaki y el larguero. Boris cabeceó el rechace forzado y el balón se quedó suspendido en la línea de gol hasta que Daouda ‘celebró’ sus cien partidos de azul marino poniendo la puntera para salvar un punto esperanzador (1-1).