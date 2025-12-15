Tilló y Bellostas, reyes de la Seu

Los atletas, nada más tomar la salida, con la Seu Vella al fondo a la que volverán después de 10 kilómetros. - SANTI IGLESIAS

“Esta es la carrera de Lleida”, explicaba ayer satifecho y emocionado Joan Moraño, creador de la Pujada a La Seu Vella, que organiza cada año desde 1981 y que ayer, en su 44 edición, reunió a un total de 475 atletas en la emblemática carrera, cifra que aumentaba hasta los 700 contando con los que tomaron parte en la caminata que salía un poco antes. “Tuvimos que ampliar dorsales debido a la demanda que tenemos”, añadía Moraño, presidente del Club Esportiu La Seu Vella, que es el organizador de la prueba que, como cada año, colabora con la Marató de TV3.

En el aspecto deportivo, la AA Xafatolls de Mollerussa hizo doblete, con las victorias de Núria Tilló y Roc Bellostas, que batió el récord de la prueba. En la carrera femenina la victoria fue para Tilló (Xafatolls), que firmó un tiempo de 39:37, siendo la segunda posición para Emma Carreras (Coetus Triatló Lleida), que paró el crono en 39:56. El tercer puesto fue para la independiente Blanca Vallés, con 40:58. Carreras es la madre del campeón masculino.

La carrera masculina se la adjudicó con autoridad Roc Bellostas que, con 31:46, batió el récord que ostentaba Xavier Tomasa desde 2022, cuando ganó con un registro de 32:05. La segunda posición fue para el atleta independiente El Hassane Lamdassen, que hizo un tiempo de 33:04, mientras que el podio lo completó Roger Mirabet, también independiente, que paró el reloj en 33:33.

Moraño afirmaba tras la prueba que “es un orgullo ver cómo ha credido la Pujada a La Seu Vella”, una carrera que ideó él y que, en su primera edición, apenas llegó al medio centenar de participantes. “Notas que es una carrera a la que la gente tiene cariño y que ha llegado a tener 1.200 participantes, una cifra ahora difícil de conseguir, porque es una carrera muy exigente, con 10 kilómetros y un final muy duro”.

La carrera solamente ha dejado de celebrarse una vez, fue en 2020 a causa de la pandemia. “Eu año nevó tanto que no se pudo disputar, pero la hicimos en enero y ese año hubo dos, porque la fecha de diciembre es obligada”, concluye.