El AEM incorpora a Indiana Solà, una joven con síndrome de Down, al staff del primer equipo femenino

El AEM anunció ayer la incorporación de Indiana Solà, una joven con síndrome de Down, al staff técnico del primer equipo femenino. La iniciativa se enmarca dentro de un acuerdo de colaboración con la asociación Down Lleida que, según explicaba el club en un comunicado, “tiene el objetivo de visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual y fomentar su participación activa en entornos deportivos de alto rendimiento”.

El director deportivo de la entidad, Roger Lamesa, explicó que Indiana, quien ha sido recibida “con los brazos abiertos” por las jugadoras y miembros del cuerpo técnico en su primer día de convivencia, “será como una miembro más” del equipo y su labor será “ayudar en todos los entrenamientos” como miembro del staff, sobre todo en gestión de material. De este modo, el club del Secà de Sant Pere se convierte en uno de los primeros equipos del estado en integrar una persona con síndrome de Down dentro de la estructura técnica de un equipo profesional femenino.

El acuerdo surgió como una iniciativa compartida entre el AEM y Down Lleida que buscaba “impulsar la inclusión real, romper barreras y generar espacios donde la diversidad sea un activo dentro del mundo del futbol”, explicaba el club. Además, Lamesa apuntó que “el contacto entre Down Lleida y el club nació a raíz de la colaboración que hacemos con las PostuXapes”, la iniciativa solidaria impulsada por Postureig Lleida que acompaña al primer equipo femenino en todos sus partidos, tanto los de casa, como los desplazamientos.

La alianza entre las dos entidades también va en consonancia con el acuerdo que el Pons Lleida y Down cerraron en enero de este mismo año, cuando el máximo representante del hockey de la ciudad incorporó a su staff a otro joven con síndrome de Down, Íker Moreno. El leridano de 22 años, igual que Indiana en el AEM, también lleva a cabo tareas de auxiliar y asiste a los jugadores del primer equipo de la entidad.

La incorporación de Indiana Solà en la plantilla no será la única acción solidaria del AEM esta temporada, pues, a mediados de febrero, la entidad participará en una jornada de voluntariado celebrada en el Juanjo Garra e impulsada por San Miguel y Down Lleida.

El AEM afronta el parón y trabaja en dos nuevas incorporaciones

Tras la victoria ante el Osasuna por 1-2, el AEM cerró la primera vuelta y encara ya el parón navideño. Las jugadoras cerrarán los entrenamientos el próximo jueves y no regresarán a la actividad hasta el 2 de enero, con el objetivo de preparar su partido ante el Barça B que se disputará el próximo 11 de enero a las 12.00.

Sin embargo, la actividad no cesará durante este parón navideño para un club que está trabajando en dos incorporaciones de cara a la segunda vuelta de la temporada y que, según explica el director deportivo Roger Lamesa, “aún no sabemos si las dos serán para el primer equipo, o una estará en dinámica del filial”.