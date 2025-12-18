El Barça sella en París el pase a cuartos de final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça superó al París FC por 0-2 en el último partido de la fase de liga de Liga de Campeones y consiguió así el pase directo –y como primer clasificado– a los cuartos de final de la competición europea, en un choque solvente de las de Pere Romeu, cuyas goleadoras fueron Vicky López y Graham Hansen. Con este triunfo el equipo azulgrana se asegura que en todas las eliminatorias disputará el partido de vuelta en casa.

Pese a que el cuadro barcelonista, acostumbrado a pisar el acelerador desde el principio, firmó unos primeros compases de partido discretos, aunque pronto empezaron a sentirse cómodas en el Stade Jean Bouin y a adueñarse del balón, siendo la primera más clara del partido un cabezazo de Irene Paredes que topó con el larguero.

El Barça se adelantó en el minuto 22 con un remate de Vicky López. Muy activa en la creación, recibió el esférico tras una triangulación entre Alexia y Pina, que esta última libró a la perla azulgrana a la zona del balcón del área para que, tras un control maravilloso, engañara a la meta del equipo francés y definiera a la perfección para colocar el 0-1 en el marcador.

Con el gol el Barça empezó a crear ocasiones aunque el cuadro parisino, bien replegado, aguantó como pudo. Tras el descanso y acusando el cansancio de su rival, que en la segunda mitad las barcelonistas lograron lucirse mucho más y no tardó en llegar el 0-2, firmado por Graham Hansen en el minuto 49.

Los clubes de Liga F celebraron ayer su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que se aprobaron, por amplia mayoría, las cuentas correspondientes a la temporada 2024-2025, que dejaron un reparto económico de 17 millones de euros para los equipos. “La aprobación refleja el elevado grado de consenso existente y la confianza de los clubes en la gestión económica que se viene desarrollando desde la Asociación”, destacó Liga F.

El organismo que preside Beatriz Álvarez recuerda que “año tras año, la competición ha incrementado los recursos destinados a los clubes, favoreciendo la sostenibilidad de sus presupuestos y una planificación sólida a medio y largo plazo”. También crece la audiencia en un producto “que mejora de forma constante”.