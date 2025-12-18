El Gimnàstic Lleida celebra su décimo aniversario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Gimnàstic Lleida celebró ayer su décimo aniversario con un acto conmemorativo cargado de emoción, sentimiento y orgullo colectivo en La Llotja, que rozó el lleno absoluto con cerca de 1.000 asistentes.

Bajo el lema “3.650 días con los pies en el aire”, la celebración reunió a gimnastas, familias, representantes institucionales, colaboradores, patrocinadores y a numerosas personas que han formado parte del club a lo largo de esta década. El encuentro se convirtió en un homenaje vivo a la trayectoria del club y a los valores que han definido su crecimiento.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la proyección de varios vídeos sorpresa enviados por los gimnastas olímpicos de la especialidad de artística Gervasio Deferr, Ana Pérez y Alba Petisco, quienes felicitaron al club por su aniversario y transmitieron mensajes de apoyo y motivación a sus deportistas. Sus palabras, cargadas de reconocimiento y cercanía, provocaron una prolongada ovación y escenas de emoción compartida entre el público.

El acto combinó música en directo, proyecciones audiovisuales, intervenciones institucionales y recreaciones de las distintas etapas del club. Todo ello permitió poner en valor no solo su notable crecimiento deportivo –de apenas 20 gimnastas en sus inicios en 2015 a más de 350 en la actualidad–, sino también su labor educativa y social, que lo ha consolidado como un referente deportivo en la ciudad.

Durante su intervención, la presidenta de la entidad, Mònica Rosselló, subrayó “la fuerza de la comunidad que se ha creado alrededor del club” y recalcó que “este proyecto no se entendería sin las personas, las familias, el equipo técnico y todos aquellos que han creído y siguen creyendo en el Club Gimnàstic Lleida”. “Los 10 años son solo el principio: seguiremos haciendo crecer el deporte y la escuela de valores que representa este club”, añadió Rosselló.

La celebración culminó con un momento especialmente emotivo, ya que todas las gimnastas subieron al escenario para una fotografía de grupo que simbolizó el presente y el futuro de la entidad, poniendo el broche final al evento.