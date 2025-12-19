Oriol Paulí, nuevo embajador del baloncesto catalán

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jugador del Hiopos Lleida, Oriol Paulí, junto con la jugadora Júlia Soler, actualmente en el Joventut tras haber militado en el Cadí La Seu, son los nuevos embajadores del baloncesto catalán, según anunció ayer el leridano Ferran Aril, presidente de la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ). Ambos toman el relevo de Pau Ribas y Sílvia Domínguez y, como embajadores, participarán en diferentes acontecimientos y actividades vinculadas con la Federación Catalana a lo largo de esta temporada. Entre sus funciones también se encuentra transmitir a los jóvenes los valores del deporte. Al acto asistieron los presidentes de Hiopos Lleida, Albert Aliaga y Joventut, Juanan Morales, que agradecieron a la FCBQ el nombramiento.

Oriol Paulí destacó “el orgullo de haber sido elegido por la Federación, porque quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, pero no solo como jugador, también como persona” añadiendo que “convertirme en embajador supone la responsabilidad de saber transmitir los los valores que a mí me han enseñado y ser un espejo para la gente joven”, afirmó. Soler, por su parte, dijo a los niños que “se lo pasen muy bien jugando y que aprovechen cada entrenamiento”.