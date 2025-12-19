Posible Clásico a la vista en cuartos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El sorteo de la UEFA en Nyon dejó ayer un escenario favorable para el FC Barcelona en su camino hacia la final de la Champions League femenina, que se disputará en Oslo el 23 de mayo. El conjunto azulgrana, primero de la fase liga con 16 puntos sobre 18, accedió directamente a los cuartos de final y contará con el decisivo partido de vuelta en casa. Su rival saldrá del cruce de playoff entre el Real Madrid, séptimo clasificado, y el París FC, décimo. La eliminatoria se cerrará en Barcelona tras una ida prevista para el 24 o 25 de marzo en Madrid o París, ciudad en la que el Barça ya venció esta semana por 0-2. La vuelta se jugará el 1 o 2 de abril.

En el playoff, el Real Madrid disputará el segundo partido en el Santiago Bernabéu, mientras que el Atlético de Madrid deberá resolver su eliminatoria en Inglaterra ante el Manchester United.

El cuadro también resulta propicio de cara a las semifinales. El Barça ha evitado al Olympique de Lyon –donde figura en el staff el leridano Jaume Joan Rius–, segundo en la fase liga y principal rival europeo, hasta una hipotética final, ya que el equipo francés quedó encuadrado en la otra mitad del torneo. En semifinales, las azulgranas se medirían –con ventaja de campo– al vencedor del enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el ganador del playoff que disputan el Atlético de Madrid y el Manchester United.

El Barça afronta esta fase final con un historial imponente: campeón en 2021, 2023 y 2024, subcampeón la pasada temporada y presente en seis de las últimas siete finales, con la única ausencia en 2020.