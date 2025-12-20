Cerca de 150 corredores en la carrera solidaria XMAS en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Cerca de 150 personas han participado este sábado por la mañana en Lleida en el 'social run' XMAS, una salida de corredores no competitiva y solidaria organizada por el club West Runners. La inscripción a la actividad ha sido gratuita, pero los participantes tenían que llevar juguetes nuevos, preferiblemente juegos de mesa, que serán entregados al centro Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida.

Esta carrera no competitiva ha salido a las 10.30 horas del concesionario Ebro, en la calle Almeria, y ha transcurrido por un recorrido de 7.5 kilómetros por la ciudad que ha incluido el parque de la Mitjana.

Un moment de la sortida solidària XMAS d'aquest dissabte.West Runners