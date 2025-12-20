El Hiopos Lleida hace sudar a un Real Madrid que se impone en el Barris Nord (81-88)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un parcial de 2-10 favorable al Real Madrid que veía la anilla con mucha facilidad, sin embargo, el Hiopos Lleida ha conseguido que los blancos no rompieran el partido y la diferencia no ha superado en ningún momento los diez puntos. Zoriks, en sus mejores minutos con la camiseta burdeos, ha anotado y liderado el ataque local. El cuarto ha finalizado con uno claro 19-28 a pesar de la mejora de los leridanos.

Al segundo cuarto han llegado los primeros tiros libres por los locales después de 12 de los madrileños en el primero. El Hiopos Lleida ha mejorado en defensa gracias al liderazgo de Walden, cuando ha estado muy ovacionado por el Barris Nord, y la aparición en ataque de jugadores como Shurna, Agada o Goloman, que ha sumado buenos minutos a pesar de aparejarse con Tavares. Los de Gerard Encuentra han llegado al descanso con uno ajustado 43-46 en el marcador.

Después del paso por vestuarios, el equipo leridano ha continuado con la misma energía y de la mano de Mikel Sanz, con tres canastas consecutivas, ha situado a un 55-50 en el electrónico. El Madrid ha sobrevivido al gran momento de los leridanos gracias a los tiros libres, aparte estas faltas han cargado rápidamente en la plantilla local y Encuentra se veía obligado a hacer rotaciones de jugadores importantes. El partido ha entrado en un intercambio de canastas hasta el 67-66 con el cual se ha acabado el cuarto.

Dentro del último cuarto, un parcial de 0-9 ha condenado las aspiraciones del Hiopos Lleida que aun así no ha dado su brazo a torcer, pero entre Hezonja y un acertado Procida han cerrado el partido. Finalmente, después de una gran imagen de los de Gerard Encuentra ante el líder, el partido ha acabado con un 81-88 en el marcador.