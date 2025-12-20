Suspendido el Vilassar-Lleida por alerta meteorológica

Publicado por Alex gargallo Creado: Actualizado:

El partido entre el Vilassar de Mar y el Lleida, previsto para este sábado 20 de diciembre, fue suspendido por alertas meteorológicas cuando la expedición leridana ya se encontraba de camino al Maresme. La decisión, comunicada por la Federació Catalana de Futbol (FCF), llegó en plena ruta del equipo de Jordi Cortés, que tuvo que dar media vuelta a la altura de Igualada tras conocer la suspensión. La noticia fue recibida con sorpresa, pero también con resignación, por parte del conjunto del Segrià, que regresó a Lleida entendiendo que se trataba de una decisión por causa mayor y que la prioridad era garantizar la seguridad y evitar cualquier riesgo.

Peor fue la situación para los aficionados desplazados, especialmente para los miembros de la peña Blues Nord, cuyo autobús ya se encontraba en tierras maresmenses esperando la hora del partido cuando recibieron la llamada de Marc Torres, en la que se les informaba oficialmente de la suspensión.

La FCF tomó la decisión siguiendo las recomendaciones de Protección Civil y instituciones públicas, después de que Meteocat activara la alerta roja por lluvias, aconsejando evitar desplazamientos y actividades al aire libre. Por este motivo, quedaron suspendidos todos los partidos con equipos implicados de las comarcas del Barcelonès, Vallès Oriental y Maresme, tanto si jugaban como locales o visitantes.

La suspensión afectó a todas las categorías territoriales y de base, incluidas la Tercera Federación masculina y femenina y la Liga Nacional Juvenil. Además, los árbitros de estas delegaciones tampoco realizaron los desplazamientos asignados.

Nueva fecha para el partido

A la espera de que se encuentre una nueva cita en el calendario, la normativa de la Federación establece que todos los partidos aplazados deberán disputarse antes del final de la primera vuelta, que el Lleida cerrará el once de enero en el campo del Vilanova i la Geltrú. Con el parón navideño, las fechas que cobran más fuerza para la reprogramación del encuentro son los días 6, 7 o 8 de enero, justo después del partido ante l’Escala. No obstante, al tratarse de una suspensión por causa de fuerza mayor, la resolución final quedará en manos de la FCF que podría contemplar otras alternativas distintas.