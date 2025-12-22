Al parón con una alegría

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa venció por la mínima (1-0) al Tona en el último partido antes del parón navideño, gracias a un gran gol de Vilarrasa en el tramo final de la primera parte. El conjunto del Pla d'Urgell consigue así su segunda victoria de la temporada, la primera en los tres partidos con Manel Cazorla en el banquillo, y se queda empatado a puntos con la zona de salvación, con los mismos 12 que el Cerdanyola, primer equipo fuera del descenso, y el Vic, penúltimo. De hecho, el equipo del Pla d'Urgell abandona la última plaza, a la que cae el Lleida CF, que finalizará colista el 2025 después de no poder disputar ayer su partido ante el Vilassar de Mar, aunque a tan solo un punto de la permanencia.

El primer tiempo empezó con un Mollerussa que quiso imponer su dominio con la posesión ante un Tona que llegaba al choque con dudas, sin ganar en los últimos seis partidos y dos derrotas seguidas como visitante. La primera ocasión de los de Manel Cazorla, que recuperó la defensa de cuatro e introdujo cuatro cambios en el once respecto a la derrota de la semana anterior en el derbi contra el Lleida CF (2-0), fue en una llegada por banda derecha que remató Alpha por encima del larguero. El Tona empezó a coger el pulso al partido y empezó a llegar a la portería local, obligando a Batalla a realizar dos paradas de mérito por dos remates de los delanteros visitantes. Ya en el tramo final de la primera parte, en una presión alta del Mollerussa provocó una buena recuperación y el porterior disparo a portería de Julen Vilarrasa desde fuera del área, que entró con potencia a la portería defendida por el leridano Carlos Craviotto y supuso el gol de la victoria (1-0), provocado por una de las novedades en la alineación de los del Pla.

Justo después del gol, Batalla, portero del Mollerussa, tuvo que realizar una doble intervención a tras un doble remate en el área pequeña de un delantero del Tona. Tras el susto, el Mollerussa salió mucho mejor al segundo tiempo, dominando el juego interior, sobre todo gracias a Vilarrasa y Roger Coll. Tuvo llegadas en el contraataque con Alpha y Lamin, pero no consiguió ampliar distancias. En el tramo final, el Tona apretó con balones al área, pero Batalla no tuvo que realizar grandes paradas de mérito. Con esa victoria, el Mollerussa llega al final del 2025 con 12 puntos, fruto de dos victorias –ambas en casa– y seis empates.

Cazorla: “No debemos sacar pecho de la victoría, sería de ilusos”

Tras el partido, el técnico del Mollerussa, Manel Cazorla, destacó que “la primera victoria desde que llegue debía llegar con sufrimiento. No en exceso por las acciones del rival, sino por nuestra situación actual”. También quiso “darle valor a la victoria”, pero se mostró precavido. “Esto sigue y no debemos sacar pecho. Sería de ilusos”, añadió. En esta línea de exigencia, Cazorla apuntó que “debemos disfrutar esta victoria hoy. Mañana toca trabajar, luego disfrutar con la familia y el 27 volvemos para sacar adelante esta situación”, sentenció. Por otra parte, el técnico de Valls quiso reivindicar que “el equipo está vivo”. “Necesitamos que a los jugadores les vaya la vida en cada jugada, pero no solo eso. Competir debe venir de serie y hoy lo hemos logrado. Los jugadores tendrán un problema porque han demostrado que pueden hacerlo y el que no lo haga no jugará”, concluyó.