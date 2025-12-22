El Atlètic Lleida tiene nuevo presidente: Xavier Bartolo releva a Josep Maria Olomí

El Atlètic Lleida ha anunciado un cambio significativo en su cúpula directiva. Xavier Bartolo, hasta ahora director deportivo de la entidad, ha sido nombrado nuevo presidente del club, asumiendo el cargo con efecto inmediato. Esta decisión, tomada por la junta de socios al principio de este mes, implica la sustitución de Josep Maria Oromí, quien ha ejercido la presidencia durante dos años. Bartolo llega con la intención de reestructurar el área institucional y revertir la situación deportiva del equipo.

Josep Maria Oromí, el presidente saliente, ha aclarado que su marcha no ha sido una decisión personal. Según sus palabras, la junta de socios decidió a principios de mes que Xavier Bartolo fuera el encargado de liderar el club. Bartolo, en sus primeras declaraciones como máximo dirigente, ha subrayado la necesidad de mejorar la eficiencia interna.

Ha afirmado que, a pesar de la buena voluntad del personal, "se tiene que hacer de forma más eficiente" la gestión de las áreas. Además de la reestructuración institucional, el nuevo presidente tiene como objetivo primordial salvar la categoría del equipo, una prioridad deportiva ineludible. Este cambio a la presidencia también comporta la necesidad de reforzar la dirección deportiva, cargo que Bartolo ocupaba hasta ahora, y para el cual el club ya está buscando a un sustituto en el mercado.

Retos y refuerzos en el Atlético Lleida

La promoción de Xavier Bartolo a la presidencia del Atlètic Lleida abre una nueva etapa para la entidad. Su visión se centra en una reestructuración profunda del organigrama institucional, buscando optimizar los recursos humanos y materiales. Bartolo ha sido claro en su apuesta por una gestión más profesionalizada, donde la buena voluntad se complemente con la eficiencia operativa. Esta transformación es vista como un pilar fundamental para dar apoyo al objetivo deportivo principal: garantizar la permanencia del equipo en su categoría actual.

Con Bartolo asumiendo el rol de presidente, la dirección deportiva del club queda vacante. El Atlètic Lleida ha confirmado que está activamente en el mercado para encontrar una figura que ocupe esta posición clave. Aunque no se ha anunciado ningún nombre concreto ni se ha cerrado ninguna incorporación, la búsqueda es prioritaria con el fin de reforzar la estructura técnica del equipo y asegurar la continuidad del proyecto deportivo. La nueva dirección se enfrenta al reto de encontrar el perfil adecuado que complemente la visión del nuevo presidente y contribuya a la mejora global del club.