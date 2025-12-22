Campeones de invierno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona cerró 2025 como campeón de invierno, a falta de una jornada para terminar la primera vuelta, al imponerse al Villarreal (0-2). El equipo de Hansi Flick volvió a exhibir madurez competitiva, impulsado por un Raphinha determinante, cuya influencia ha revitalizado al Barça desde su regreso. Con esta victoria, el Barcelona cierra el año con 46 puntos, cuatro por delante del Real Madrid. La principal incógnita previa al encuentro era comprobar si acusaría la ausencia de Pedri, baja por precaución debido a molestias físicas. La respuesta fue positiva en el marcador, aunque no exenta de esfuerzo. El Villarreal compitió con valentía, pero acabó penalizado por su falta de acierto y por jugar en inferioridad numérica desde el minuto 39. Los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal decidieron un partido intenso.

El encuentro arrancó con ritmo elevado. A los doce minutos, Raphinha forzó un penalti tras una recuperación alta del Barça y lo transformó para el 0-1. Poco después, un gol en propia puerta de Koundé fue anulado por fuera de juego previo y Renato Veiga fue expulsado con roja directa tras una dura entrada sobre Lamine Yamal.

Tras el descanso, el Barça aprovechó su superioridad numérica para ganar control y profundidad. Luiz Júnior sostuvo al Villarreal con varias intervenciones hasta que, en el minuto 63, Lamine Yamal culminó una jugada caótica en el área con un disparo ajustado al palo para el 0-2. El Barça, que terminó el encuentro con Casadó como lateral derecho tras la lesión de Koundé, gestionó el tramo final sin sobresaltos.

“La mentalidad y la actitud es increíble”

El técnico del FC Barcelona Hansi Flick dijo que lo que más le gustó fue “ganar los tres puntos. Veo al equipo un poco cansado. Joan Garcia ha hecho un gran partido, ha sacado varias buenas ocasiones. Tres puntos más, es fantástico acabar el año así”. Flick elogió a sus jugadores: “La mentalidad y la actitud es increíble. Creo que hemos mejorado muchas cosas”.

Christensen se lesiona y será baja varios meses

El defensa danés Andreas Christensen se lesionó el sábado durante el entrenamiento y sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, confirmó ayer el club azulgrana, y estará varios meses de baja. Flick y Deco hablarán hoy si fichan.