El Hiopos Lleida cierra el fichaje del base norteamericano Xavier Castañeda, cedido del Unicaja

El Hiopos Lleida ya ha cerrado su refuerzo para la dirección de juego: el base norteamericano nacionalizado por Bosnia Xavier Castañeda, que recalará en las filas del conjunto leridano cedido por el Unicaja. Castañeda estaba sin entrenar con el conjunto malagueño desde el viernes y no entró en la convocatoria del duelo ante Baskonia (90-93) porque estaba previsto que llegara ayer a Lleida para incorporarse de forma inminente a la disciplina de Gerard Encuentra.

Castañeda, nacido en Illinois y de 25 años, llegó al Unicaja este verano procedente del Bourg Basket francés, donde tuvo una participación destacada la pasada campaña (17,1 puntos y 3,5 asistencias de media). No obstante, nunca ha encontrado su lugar en la rotación de Ibon Navarro, ya que solo participó en cinco de las seis primeras jornadas de Liga, con 10 minutos de media por partido y solo un punto.

Desde que dejó de participar en Liga, el 8 de noviembre, su participación se ha limitado a la Eurocup, competición en la que jugó tres partidos en este periodo, el último en casa ante el Karditsas griego la semana pasada (115-84). La llegada de Castañeda podría comportar la salida de algunos de los actuales jugadores exteriores, aunque aún no hay tomada ninguna decisión definitiva al respecto.

Tras completarse la undécima jornada, en la que el Barça se llevó el derbi ante el Joventut (90-80), el Hiopos Lleida cae a la duodécima posición de la tabla, ahora empatado a cuatro victorias con seis equipos: Zaragoza, Gran Canaria, Manresa, Girona y Andorra, el primer equipo fuera del descenso. Precisamente, el Zaragoza batió a los del Principat (107-89), el UCAM Murcia batió al Valencia (92-80) y el Breogán superó al Bilbao (100-99).