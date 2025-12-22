Un gol de Grau le da la victoria al Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Balaguer se anotó los tres puntos al derrotar al Alpicat en un partido muy igualado y con alternativas en el juego. Empezaron mejor los visitantes que tuvieron la primera oportunidad para marcar muy pronto, a los tres minutos de juego, en un remate de Unai que Alburquerque atajó con seguridad. Cuatro minutos después, una mala salida del Balaguer provocó otra gran oportunidad para el Alpicat, pero la vaselina final de Vendrell para superar a Alburquerque se estrelló en el larguero y acabó saliendo fuera. En el minuto 26 el Balaguer replicó, y un disparo de Grau desde la frontal, que tomó un efecto inesperado, se coló en la portería del Alpicat para hacer subir el 1-0 al marcador. Antes del descanso, el Balaguer tuvo la posibilidad de ampliar su ventaja en un disparo de Nico Aires que detuvo Llobera.

Tras el paso por los vestuarios y ya en la segunda parte la igualdad se mantuvo entre dos conjuntos que se alternaron en el dominio del balón. Los visitantes tuvieron algo más de presencia en ataque y Hugo tuvo el empate en sus botas al rematar un buen pase de Vendrell, pero su envío, con Alburquerque ya superado, se perdió por encima del larguero. El Balaguer, entonces, retrasó algo sus líneas para mantener el orden de su zaga y defender su mínima renta. Ya en la recta final del encuentro. el Alpicat echó el resto y tuvo otras dos claras ocasiones. La primera, en un fuerte disparo de Unai que salió muy cerca de la escuadra de la portería local, y la segunda, en un remate de Pallàs que pudo atajar Alburquerque. El Alpicat lo intentó hasta el final pero el Balaguer supo mantener la concentración y se defendió con solidez para acabar manteniendo su portería imbatida y llevarse el partido (1-0).

La victoria del Balaguer rompe una dinámica negativa de tres derrotas consecutivas y ahora el equipo de Josete ocupa la décima posición en la clasificación, con 16 puntos, los mismos que el Cardona y a tres del Ripollet, que le antecede en la tabla. Por su parte, el Alpicat es el quinto clasificado, por encima del Poble Sec, con el que empata a 21 puntos y a dos del Castellar, que es cuarto. La competición se detiene por las fiestas navideñas y tras ellas el Balaguer se desplazará a Ripollet y el Alpicat viajará a Manresa para enfrentarse al Gimnàstic.