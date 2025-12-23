Carlos Pigem regresaráal Asian Tour en 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El golfista leridano Carlos Pigem logró el domingo la tarjeta para competir en el Asian Tour la próxima temporada, tras superar un exigente proceso clasificatorio en la Final de la Escuela del circuito, disputada en el Lake View Resort de Tailandia. Pigem selló su regreso a un circuito que disputó en 2024 después de imponerse en un desempate entre 12 jugadores, todos ellos igualados con un total de –5 tras cinco vueltas, en una prueba que repartía 35 tarjetas para la temporada.

El leridano comenzó el torneo con una sólida primera vuelta de –5, resultado que acabó siendo clave, ya que en las cuatro rondas posteriores firmó el par del campo (71), lo que le mantuvo en una posición límite hasta el final. En la última jornada buscó asegurar la tarjeta de forma directa, aunque su recorrido fue irregular y, finalmente, tres pares consecutivos en el tramo decisivo le llevaron al desempate, donde consiguió una de las ocho plazas, certificando así su retorno al Asian Tour a los 35 años.

El golfista leridano ya compitió en el Asian Tour en 2024 y anteriormente durante cuatro temporadas más, tras obtener la tarjeta en 2013. Su mayor logro como profesional llegó en 2016, cuando se proclamó campeón del Yeangder Tournament de Taiwán, su única victoria en el circuito.