Jordi Esteve, a por el Top 15 en el Dakar

El leridano Jordi Esteve partió ayer junto al resto de componentes del equipo hacia Yambu, donde el próximo 3 de enero arrancará el Dakar 2026 en Arabia Saudita. Será su duodécima participación en el raid más duro del mundo, la novena que afrontará con un camión y la segunda como único piloto al volante de un DAF FAV85. Su objetivo no es otro que llegar a la meta, un reto que no ha conseguido desde que es piloto de camiones y del que estuvo cerca el año pasado, pero una inoportuna avería le dejó tirado a pocas etapas del final. “Si no tenemos ningún problema grave podemos estar luchando por entrar entre los 15 primeros, que sería un gran resultado”, señaló el leridano, que valora mucho la experiencia acumulada. “Estoy muy contento de cómo se nos dio la edición pasada, sumando experiencia”, añadió.

Esteve estará arropado por el mismo equipo, compuesto por el cambrilense Quico Pardo, que será su copiloto, y el mecánico barcelonés Jordi Pujol. Todo ello con la asistencia del Tibau Team, toda una garantía en el Dakar. Además, se ocuparán de la asistencia rápida de dos coches del equipo Toyota. A nivel de recorrido, el de este año “nos beneficia porque hay bastantes zonas de piedras, que los camiones superan sin problemas, y menos kilómetros por dunas”, afirmó.