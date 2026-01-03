‘Tocaba hacer una pausa’

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Vuelve la competición y con ella el Atlètic Lleida, que se enfrentará al Reus Reddis este domingo (19.00) con el objetivo de reencontrarse con una victoria que se le resiste desde el 15 de noviembre ante el Andratx (3-2) y recortar la distancia que le separa de la salvación.

El técnico del conjunto leridano, Gabri García, apuntó que “aprovechamos los cinco días de descanso, que esta temporada han sido muy cortos, para desconectar. Era bueno hacer esta pausa mental y física”, añadió. Tras volver a los entrenamientos el sábado pasado, los leridanos han estado trabajando para recibir al tercer clasificado, el Reus. Un rival que, según el entrenador, “es uno de los mejores equipos de la categoría y estoy convencido de que disputará el play off de ascenso. Es un equipo que me gusta mucho y tiene bastantes similitudes con nuestro estilo, pero con resultados diferentes. Es muy equilibrado y capaz de jugar a todo en el mismo partido”, remarcó.

El equipo, que terminó 2025 con un empate ante el Ibiza (1-1) y un parte de bajas muy largo, está intentando rehacerse. Gabri apuntó que “hemos recuperado a Asier, parece que la evolución de Agüero es buena y hemos incorporado a Marc Vargas. Intentaremos recuperar jugadores y con los fichajes llegar a hacer una convocatoria de 18 o 19 jugadores”. En cuanto a las incorporaciones de Carlos Cobo y Marc Vargas, Gabri destacó que “tanto nosotros como ellos nos beneficiaremos de nuestro estilo de juego”. Además, remarcó que “buscaremos un central e incorporar algún jugador de ataque. En función de si son uno o dos, valoraremos si fichar a un centrocampista”, concluyó.

El Atlètic Lleida presentó ayer oficialmente a su segundo fichaje tras Carlos Cobo, el lateral derecho de 23 años Marc Vargas, que llega procedente del Forca Kochi FC indio. Este aseguró que “la clasificación, hasta el final de temporada, es anecdótica. Si las cosas se están haciendo bien, se debe creer en el proceso y al final del curso ya veremos dónde estamos en la tabla”.

En cuanto a su decisión de firmar con el conjunto del Segrià, el jugador de Manresa explicó que “ya hacía tiempo que teníamos conversaciones con el club y creo que es un estilo de juego atractivo. Debemos revertir la situación y hay el potencial para hacerlo. Creo que es un proyecto con futuro y debe seguir adelante. Tengo plena confianza en el equipo”. Asimismo, Vargas habló sobre su integración y aseguró que “desde que llegué, tanto el staff como los jugadores me han acogido muy bien y estoy muy contento”.

Por su parte, el presidente del club, Xavier Bartolo, explicó que “a pesar de que llevamos mucho tiempo trabajando en la tramitación de su ficha, estamos a la espera de que validen el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) desde la India”. En el caso de que no se tramitara a tiempo, Vargas aún no podría debutar el domingo ante el Reus en el Camp d’Esports.