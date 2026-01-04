Fría derrota del Atlètic Lleida ante el Reus (1-2)

Publicado por guillem montardit Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha empezado el partido con voluntad de dominio, especialmente en medio del campo, pero sin generar suficiente peligro antes del descanso. En la reanudación, a pesar de mantener la iniciativa, el Reus se ha adelantado en el marcador con un gol de Sandro Toscano y ha ampliado diferencias con una volea de Miquel Ustrell. Bilal ha dado esperanza con el 1-2 después de una gran acción individual, pero las últimas ocasiones no se han materializado. La derrota deja al tlètic Lleida 17.º con 13 puntos antes de afrontar el duelo ante el Español.

El partido ha iniciado con un Atlètic Lleida buscando el dominio de la pelota, sobre todo en medio del campo, pero tampoco ha podido generar el peligro necesario al conjunto del Baix Camp. A medida que han ido pasando los minutos, el conjunto de Gabri ha ido aumentando la intensidad y, hacia el final de la primera mitad, han llegado las ocasiones de Bilal y Sule. Sin añadido, el árbitro ha silbado el descanso.

La segunda mitad ha empezado con la misma dinámica que la primera, con el dominio de los de la Terra Ferma, pero, en el 59, Sandro Toscano, después de una acción con suerte, ha anotado el primer gol en el marcador (0-1). Tras el golpe, el conjunto dirigido por Turull ha hecho un pase adelante para intimidar a la defensa, viviendo en la zona de tres cuartos, pero con dificultades para llegar al área rival. A pesar de los esfuerzos, una acción donde Miquel Ustrell se gira y suelta la volea, ha permitido al Reus anotar el segundo (0-2). Pero en el fútbol nunca se puede dar el partido por perdido y, Bilal, después de una gran acción ha reducido distancias (1-2). Y, cuando todo parecía acabado, el Atlètic Lleida ha dispuesto de dos ocasiones que no ha materializado.

El Atlètic Lleida suma una nueva derrota que lo deja 17.º en la clasificación y con sólo 13 puntos. La próxima semana volverá a jugar en el Camp d'Esports ante el Español B en el inicio de la segunda vuelta.