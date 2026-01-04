El Lleida supera al L'Escala y sale de la zona de descenso (2-0)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Lleida ha sumado los tres puntos imponiéndose a un combativo L'Escala por 2-0. Los goles han llegado en la segunda mitad a cargo de Pau Russo, destacado en el duelo gracias a su presencia dentro del área y oportunismo, y de Rusi después se un error defensivo.

La primera parte ha estado marcada por el equilibrio y, con varias oportunidades sin acierto y con los porteros protagonistas. Por otra parte, los visitantes también han visto anulados dos goles por fuera de juego.

Incidentes y jugadas destacadas

En el minuto 10, Marc Alegre ha rematado alto después de una gran jugada en solitario, y poco después, en el minuto 16, Maynau recibía la tarjeta amarilla por una falta en campo contrario. Un gol visitante ha sido anulado en el minuto 18 por fuera de juego, mientras que Matías Sempé veía tarjeta en el minuto 25 por cortar una contra. El Lleida seguía generando peligro con centros de Pau Russo y remates como las de Jordi Puig (minuto 30) y Totti (minuto 37), este último parado por una parada clave del portero Jona. En el minuto 44, Youssef ha sido amonestado por una jugada donde ha tocado la pelota con la mano para rematar.

Decisión del partido y cambios

La segunda mitad ha empezado con una intervención destacada del portero Satoca, que ha evitado el gol de Gelmà en el minuto 53. Los cambios desde los banquillos ha dado dinamismo al duelo, con las primeras sustituciones del Lleida en el minuto 61 (Aleix León y Marc García por Jordi Puig y Matías Sempé) y después en los visitantes. Poco después, en el minuto 69, Pau Russo ha abierto el marcador con un gol después de una contra iniciada por Aleix León,

A pesar de un gol anulado al L'Escala en el minuto 77, el Lleida ha ampliado distancias en el minuto 85 con un buen gol de Rusi, aprovechando un error defensivo de los visitantes. Con el partido casi decidido, los locales han tenido el tercero con un chute al palo de Marc García en el minuto 91 y un remate con la cabeza de Aleix León en el minuto 87 que no ha encontrado portería.

Con esta primera victoria de 2026 el Lleida sale del descenso después de muchas jornadas y todavía con un partido menos por el partido aplazado que se jugará el día 14 de enero.