El Mollerussa empieza el año con derrota (2-0)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El equipo de Manel Cazorla ha hecho un buen partido ante la Fundació Esportiva Grama aunque sin premio final. Aunque se ha visto superado en varios tramos del partido, los del Plan han hecho un partido serio poniendo entre la espada y la pared en algunas ocasiones a los locales. Con todo, dos goles de Orellana (36’ y 72’) han dado los tres puntos a los del Barcelonès.

El Mollerussa ha visitado con derrota por 2 a 0 el Municipal de la Grama. Los de Cazorla han disputado la jornada 16 con dos debutantes: Grifell y Pepo Campanera. El partido ha tenido un inicio frenético con muchas llegadas peligrosas en las que los porteros Guiu y el propio Pepo han tenido que actuar para salvar a sus equipos. Poco a poco, sin embargo, la Grama ha ido haciéndose con la posesión del partido, buscando generar peligro por bandas y presionando alto la salida de pelota de los del Pla d'Urgell. La Grama se ha podido adelantar en varias ocasiones, pero se han tropezado con un gran Pepo, quien ha hecho un gran debut. Por parte del Molle, han tenido dos jugadas peligrosas después de robar la pelota al equipo local a tres cuartos de campo.

Sin embargo, la insistencia de los locales ha tenido premio después de un chute en la frontal de Joel Toledo, que ha parado al portero de los mollerussencs, pero estaba atento al rebote Orejón que no ha perdonado dentro del área pequeña. El colegiado Cobos Pujol ha silbado el final de la primera mitad después de añadir un minuto, en un primer tiempo en el que el Molle se ha marchado camino a vestuarios con un resultado desfavorable.

El segundo tiempo ha iniciado con la dinámica del primero: con una Grama presionando alto, impidiendo salir de detrás con facilidad en los de Cazorla. El Molle, sin embargo, ha sabido salir de esta presión y ha empezado jugando mejor que a la primera mitad. Los del Pla han trabajado de lo lindo para intentar revertir la situación a pesar de que sin encontrar ocasiones claras como sí que ha tenido a los primeros cuarenta y cinco minutos. En el transcurso del tiempo, ambos equipos han igualado bastantes fines que en una pérdida de pelota de Grifell en medio del campo, lo ha aprovechado de primeras Orejón, que ha visto a Pepo adelantado y ha puesto el segundo en el marcador con un golazo desde el ecuador del terreno de juego.

En los minutos finales ha habido varias paradas de juego por faltas por parte de los dos cuadros. El Mollerussa, a pesar del resultado, no lo ha dejado de intentar. Una vez jugados los cinco minutos añadidos por Cobos Pujol, ha finalizado el partido con derrota para los del Pla, aunque ha disputado un buen partido.

El próximo partido tendrá lugar el próximo domingo, a las 12 del mediodía en el Municipal de Mollerussa ante el la Europa B, un rival directo en la zona baja. El Molle no ha empezado el año de la mejor manera, ya que con la derrota se coloca como colista, pero ha disputado un partido serio ante uno de los mejores equipos de la categoría.