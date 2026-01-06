La nieve impide al AEM entrenar en el campo

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

La borrasca Francis tuvo incidencia ayer en el fútbol leridano, impidiendo que el AEM pudiera entrenar con normalidad en las instalaciones de la UE Gardeny y dejando una fina capa de nieve en un Ramon Farrús en el que el Atlètic Lleida pudo ejercitarse después sin ningún inconveniente.

Las leridanas, que ya preparan su reestreno liguero ante el Barça B del sábado (12.00), no pudieron entrenarse como estaba previsto en el campo de fútbol municipal del Gardeny, club que les cedió las instalaciones mientras se realiza la sustitución del césped del campo de fútbol del Recasens, por el exceso de nieve. En consecuencia, el conjunto del Segrià completó una sesión de gimnasio en el Camp d’Esports, no sin antes disfrutar de la nieve en el terreno de juego del club verdiblanco.

Por otro lado, el Atlètic Lleida, que completó su primera sesión de entrenamiento tras la derrota ante el Reus (1-2), se encontró con todo el Ramon Farrús nevado a primera hora de la mañana. Sin embargo, después de realizar una sesión de vídeo y gimnasio, la nieve terminó derritiéndose y los de Gabri pudieron entrenar sin inconvenientes para preparar su duelo ante el Espanyol B.