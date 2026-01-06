Una hazaña viral

Keep It Burning es el documental que revive una de las grandes gestas recientes del alpinismo moderno: la segunda ascensión en libre de Eternal Flame, la mítica vía de la Nameless Tower (Torres del Trango, Pakistán), realizada por Edu Marín, reconocido escalador profesional barcelonés afincado desde hace años en Sant Llorenç de Montgai, en el verano de 2022. Lanzado tres años después de la escalada, el filme está próximo a alcanzar el millón de visualizaciones en YouTube en menos de un mes.

La película documenta una ascensión excepcional, tanto por su dificultad objetiva como por su dimensión humana. Edu Marín afrontó la vía acompañado por su padre, el veterano escalador Francisco “Novato” Marín, que lo aseguró durante buena parte del recorrido, y por su hermano Àlex, responsable también de la filmación. La escalada se realizó sin regresar al campo base hasta alcanzar la cima, una decisión que elevó exponencialmente el nivel de compromiso. Eternal Flame recorre la imponente Nameless Tower, una de las agujas más emblemáticas del Karakórum. Aunque la dificultad técnica máxima –un largo de 7c+– no es extrema en términos absolutos, su ubicación a casi 6.000 metros de altitud convierte cada movimiento en un ejercicio de resistencia física y mental. El frío, la hipoxia, la exposición constante y la complejidad logística definen un entorno donde el margen de error es mínimo.

Más allá de la gesta deportiva

El material audiovisual fue grabado íntegramente por los tres miembros de la familia Marín. A partir de estas imágenes, el cineasta Guillaume Broust construye un relato que trasciende la hazaña deportiva y entra en la dimensión familiar de un compromiso absoluto, entre padre e hijos, lejos del foco mediático en el momento de su ejecución.

La ascensión se prolongó durante 28 días consecutivos en la pared. Diez de ellos, Edu permaneció completamente solo a unos 5.600 metros de altitud, atrapado por el mal tiempo pero decidido a mantener el plan original: alcanzar la cima “de un tirón”, sin descensos intermedios. Finalmente, el 20 de julio de 2022 coronó la cima de 6.239 metros, logrando la segunda ascensión en libre de la vía, trece años después de la primera liberación realizada por Alexander y Thomas Huber, y 33 años después de su apertura por Wolfgang Güllich y Kurt Albert. “El documental ha sido un éxito, se ha hecho viral a nivel mundial”, explica Edu Marín. “Sabía que podía funcionar por la importancia de la pared, pero hacerlo en familia –con mi padre de 73 años y con mi hermano, que no es profesional– le da un valor añadido”, añade. Ese reconocimiento se ha traducido también en premios. Keep It Burning, que fue estrenado en Sant Llorenç de Montgai en agosto de 2024, ha sido galardonado y seleccionado en numerosos festivales internacionales de cine de montaña y aventura, con premios como Mejor Documental Emotivo/Motivador (Trento, Chamonix) y Mejor Film de Escalada (InkaFest), además de menciones destacadas en festivales de Países Bajos, Suiza y la República Checa, consolidando su prestigio tanto por su calidad cinematográfica como por la fuerza de su historia.