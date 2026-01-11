SEGRE

El FC Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar (3-2) al Real Madrid en Yeda

El brasileño Raphinha (FC Barcelona) celebra un gol en la Supercopa de España 2026 ante el Real Madrid.

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España este domingo al superar (3-2) al Real Madrid en la final celebrada en el King Abdullah de Yeda con la actuación destacada de Raphinha.

El brasileño firmó un doblete, incluidos los goles que abrieron y cerraron la victoria de un Barça que volvió a ser campeón en Arabia Saudí como el año pasado contra los blancos. Los de Hansi Flick acabaron los últimos minutos con uno menos por la roja directa a Frenkie de Jong pero no hubo épica de los de Xabi Alonso.

