Adiós a una leyenda

Òscar Rubio, actual capitán y la mayor leyenda del Lleida en el siglo XXI, despedirá este domingo “en el mejor lugar posible”, el Camp d'Esports, su carrera, a la que pone punto y final a media temporada por razones familiares. Con 41 años, el defensa leridano anunció ayer que deja el club y la práctica del fútbol profesional, convertido en un icono y uno de los nombres que mejor explica la trayectoria moderna de la entidad.

Veintidós años después de su debut en 2004, Rubio colgará las botas como el quinto futbolista de la historia con más partidos jugados como azul (318), distribuidos en tres etapas y con el club con tres denominaciones distintas (UE Lleida, Lleida Esportiu y el actual Lleida CF), sin esconder que “me voy con alguna espina clavada”, la principal el play off de 2016 que dejó al club a las puertas del fútbol profesional, y que “el adiós no llega en el momento ni la situación esperada, porque yo quería irme celebrando el ansiado y merecido ascenso”, que no podrá celebrar, al menos sobre el campo.

“Espero que todo se arregle, llegue un inversor y cuando subamos estaré aquí para celebrarlo. Ahora seguiré siendo el jugador número 12, ya no desde el campo, pero sí como aficionado”, dijo.

Pese a todo, Rubio podrá despedirse con honores en el partido que el Lleida CF disputa este domingo ante el Can Vidalet (17.00) para abrir la segunda vuelta, que el club quiere convertir en una fiesta de despedida a la altura de su leyenda, por lo que invitará de forma gratuita a todos los jugadores de base de la provincia y a las instituciones para rendirle homenaje.

Con su habitual sobriedad, expresó que “prefiero que ganemos el partido a que sea emotivo”, pero celebró poderse despedir “donde todo empezó, en el Camp d’Esports, y es donde tiene que acabar”. Además, dijo que “antes que futbolista soy padre y por esto me voy, porque mi hijo se ha ido a vivir en el extranjero por razones ajenas a mí y necesito verle”.

En una sala de prensa con su padre, Miguel Rubio, su madre y algunos de sus actuales compañeros, Rubio compareció junto a Marc Torres, adjunto a la presidencia, y el entrenador, Jordi Cortés. Ambos pusieron en valor su trayectoria “de leyenda del Lleida y de nuestro fútbol”, pero agradecieron especialmente su absoluta predisposición este verano para sacar adelante el proyecto y formar parte de él, cuando la continuidad del club pendía de un hilo tras el descenso administrativo.

El Lleida CF recupera hoy el partido aplazado en Vilassar

El Lleida CF finaliza hoy (20.00/Lleida En Joc) la primera vuelta de la competición recuperando el partido aplazado de la jornada 15 en casa del Vilassar de Mar, que fue suspendido por una alerta meteorológica. El conjunto leridano se mide a un rival directo por la salvación, que está cuatro puntos por encima. El conjunto azul es penúltimo y acabaría la primera mitad de competición fuera del descenso si suma su primer triunfo fuera de casa de la temporada, en un partido en el que mantiene las bajas de Boaz Hallebeek y Guido Ratto, además de Sasha Littwin, que vio la quinta amarilla en Vilanova y no estará si el club recibe la notificación de la sanción antes del choque. El técnico, Jordi Cortés, admitió el reto de “volver a ser sólidos y dejar la portería a cero” tras la derrota del domingo (3-1) y se mostró convencido de que “el equipo estará tranquilo y centrado para el partido”.