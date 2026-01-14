Apuros para Atlético y Athletic en la Copa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un golazo del francés Antoine Griezmann en el minuto 61 dio al Atlético de Madrid la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey tras imponerse, sin brillo, al Deportivo, que soñó con la prórroga con un cabezazo del italiano Samuele Mulattieri en el minuto 79.

Por su parte, el Athletic venció por 3-4 a la Cultural Leonesa. Tres veces se adelantó la Cultural de Ziganda en la primera parte, tres veces igualó el Athletic, primero con dos de Guruzeta y después con un penalti de Sancet. Ya en la prórroga, el gol de Unai Gómez tras haber anulado el VAR el previo de los locales dio el pase de ronda al Athletic.

Finalmente, la Real Sociedad superó en los penaltis a Osasuna tras empatar 2-2 en Anoeta.

Hoy se disputan los partidos Albacete-Real Madrid (en el debut en el banquillo blanco de Arbeloa), Betis-Elche y Alavés-Rayo, todos a las 21.00 horas.

❘ barcelona ❘ El portugués João Cancelo ya es de forma oficial nuevo jugador del FC Barcelona, después de que el club azulgrana y el Al Hilal Saudi FC llegaran a un acuerdo para la cesión del futbolista hasta el final de la presente temporada, en la que lucirá el dorsal '2'. "Vengo para tener mi espacio, a entrenar para jugar. Pero Jules, Balde, Gerard Martín y Eric Garcia lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, me gustan los retos y quiero desafiarme a mí mismo e intentar tener un espacio en el equipo", afirmó a los medios en su presentación.

Lo hizo tras firmar el contrato de cesión, en una operación que se demoró horas por un ‘tránsfer’ que no llegaba. Finalmente, con todo firmado y apto para entrenar ya hoy y poder debutar cuando lo considere Hansi Flick. Cancelo dejó claro que su retorno al Barça fue una prioridad desde que surgió la posibilidad de salir del club saudí. “Hablé con el Al-Hilal, me dijeron que había una posibilidad de salir y tenía algunos clubes interesados, pero desde que Deco me llamó les dije que iba a esperar al Barça. A los otros clubes les dije que mi primera opción era el Barça y que iba a esperar por ellos”, relató.

El internacional portugués confesó que su salida del Al Hilal se produjo de manera inesperada. “El míster del Al-Hilal me dijo una cosa y luego, en tres días, otra. Me pilló de sorpresa, pero cuando escuché lo del Barça me puse las pilas y dije que iba a esperar hasta que me ficharan”, subrayó. En lo deportivo, Cancelo se mostró ilusionado con el proyecto y con la actual plantilla.

Arbeloa: “Si intentara ser Mourinho, fracasaría”

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró ayer que si intentara ser José Mourinho “fracasaría estrepitosamente”, recalcando que será fiel a su propia personalidad en esta nueva etapa. En su primera comparecencia, calificó el día como “especial”, aunque subrayó la “gran responsabilidad” que asume, y desveló que supo que ocuparía el banquillo blanco “minutos antes de que saliese el comunicado oficial”.

“No he hablado aún con Mourinho. Fue un privilegio ser entrenado por él y es una figura que me marcó mucho, pero yo voy a ser Álvaro Arbeloa”, afirmó. Arbeloa destacó la calidad y la autoexigencia de la plantilla, recordando que ganar con este escudo exige “esfuerzo, sacrificio y constancia”. “No hay nadie más interesado en ganar títulos que los propios jugadores”, añadió. El salmantino aseguró que el equipo competirá con ambición en las tres competiciones y defendió que los futbolistas “se expresen, disfruten y sean felices en el campo”. También elogió a Vinícius Junior, “uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo”, y celebró la vuelta de Antonio Pintus, al que definió como “un preparador físico excepcional”.

Por otra parte, el entrenador saliente Xabi Alonso se despidió ayer del club en redes sociales y se mostró agradecido “con los jugadores, el club y, sobre todo, la afición”.

Deco enfría la posible salida de Ter Stegen

El director deportivo del Barça, Deco, fue entrevistado en la Cadena SER y repasó la actualidad del mercado azulgrana más allá del fichaje de Cancelo. En la entrevista destacó que “de momento no hay nada” sobre una posible salida del guardameta Marc André Ter Stegen y tampoco expuso novedades sobre las renovaciones de Robert Lewandowski, que acaba contrato este junio, ni Hansi Flick, con contrato hasta 2027.