Noche para olvidar

No fue la tarde deseada para cerrar la primera vuelta. El Lleida cayó ayer por 3-0 en el campo del Vilassar de Mar, equipo afiliado del Espanyol y que en la propia nomenclatura del club ya aparece también como Espanyol C. Con este resultado, el Lleida CF pone fin a la primera mitad de la temporada con 14 puntos, en puestos de descenso, pero a un solo punto de la salvación. Un equipo leridano que se ha hecho fuerte en su casa, en el Camp d’Esports, donde ha conseguido ganar los tres partidos disputados hasta ahora y que, como visitante, ha rascado cuatro empates, aunque la victoria sigue resistiéndose lejos de su feudo.

Un partido aplazado que citaba a los dos equipos en el Municipal Xevi Ramón y que se presuponía como un duelo importante por tratarse de dos conjuntos situados en la parte baja de la tabla, y que el equipo local dominó de principio a fin. Una semana con mucha carga física que el Lleida acusó, ya que se vio un rendimiento ofensivo pobre. Un Lleida que salió con un plan de partido claro, pero que se encontró delante a un rival que lo supo ejecutar mejor. Un conjunto repleto de jóvenes talentos salidos del Juvenil A del Espanyol que impusieron su calidad desde el pitido inicial.

Rivera dio el primer aviso a los de la Terraferma con un disparo desde el centro del campo que superó a Satoca y se estrelló en el palo. Poco después, en el minuto 36, el Vilassar se adelantó a la salida de un córner que Jan Moreno colgó al segundo palo y que Farrerons remató para abrir el marcador.

En la segunda parte el Lleida mejoró, estiró líneas y llegó con más presencia al área rival. Cortés buscó soluciones con la entrada de Russo, Sempé y Putxi, pero los del Maresme volvieron a golpear: Moreno culminó una acción individual de Luque con una sutil vaselina para ampliar la ventaja y poner el 2-0.

El Lleida insistió por la banda derecha con centros laterales, aunque sin encontrar rematador. En el minuto 75, Sarmiento aprovechó una pérdida tras un saque rápido de Satoca. La entrega con la mano fue interceptada, dejó al portero ilicitano vendido en el borde del área y el delantero no perdonó para marcar el tercero.

Cortés: “Han sacado a relucir todas nuestras carencias”

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, no escondió su decepción tras la derrota en Vilassar y reconoció que el equipo debe dar un paso adelante lejos de casa. “Tenemos que seguir mejorando nuestra versión como visitante, porque así no nos sirve. Las sensaciones son malas y el rival nos hizo sacar a relucir todas nuestras carencias”, admitió con franqueza. Con la vista ya puesta en el próximo compromiso en el Camp d’Esports, el técnico quiso apelar directamente a la afición leridana: “Tenemos que conseguir la mejor entrada de la temporada, tanto por la despedida de Óscar como para empujar al equipo”, destacó.