El Hiopos Lleida dio el sábado un golpe de autoridad en una de las pistas más exigentes de la Liga, la del Tenerife, saldando de paso una cuenta pendiente con Txus Vidorreta. Tras otra semana complicada con la derrota ante el Zaragoza, el equipo respondió de nuevo desde la unión y el carácter del grupo, como en Andorra, dos conceptos en los que indició ayer James Batemon, una de las claves de la victoria en las islas. “Este equipo se ha mantenido unido, todos respetamos y confiamos en el entrenador, así que creo que esto es lo que nos ayudó a salir de ese pozo. Somos un equipo muy resiliente”, aseguró.

El escolta estadounidense explicó que “el entrenador tuvo una charla con nosotros al principio de la semana. Creo que todos nos hicimos responsables y dimos un paso adelante para hablar sobre lo que estábamos haciendo mal y lo que podíamos aportar positivamente. Es difícil enlazar seis partidos seguidos perdiendo, porque los jugadores empiezan a desmoralizarse y el equipo se rompe, pero no en nuestro equipo. Todos respondimos muy bien”, puntualizó.

Esa cohesión también se refleja en la relación entre Batemon y Gerard Encuentra, sobre la que se ha especulado en las redes sociales en alguna ocasión. “No estoy muy metido en las redes sociales, pero he oído que mucha gente pensaba que Gerard y yo estábamos mal. Solo es la relación de un entrenador y su jugador al que lo pone a prueba. Gerard y yo tenemos una muy buena relación”, zanjó. El buen ambiente se extiende a todo el grupo, dentro y fuera de la pista. “Pasamos tiempo juntos fuera del baloncesto. En los desplazamientos jugamos a cartas, convivimos mucho. Es un grupo muy cercano, no hay ningún jugador que se quede fuera o vaya a su bola”, aseguró el de Milwaukee.

Más allá del aspecto táctico, el triunfo se cimentó en una mentalidad valiente y agresiva, algo que también destacó Corey Walden, otro de los grandes protagonistas del partido. “Fue una gran victoria; estoy muy contento por todos nosotros. Demostramos un gran espíritu de lucha y resiliencia para ser capaces de contraatacar y jugar muy bien al final del partido”, afirmó Walden, que espera que este resultado marque “un paso para volver a ir por buen camino”. En el plano personal, el partido supuso un alivio para el base estadounidense después de un primer tramo de temporada complicado. “Me siento mucho mejor. Mis compañeros han intentado animarme en múltiples partidos, pero el hecho de tener una buena actuación me ha ido bien para mi mentalidad y mi confianza”, reconoció.