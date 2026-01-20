El Barça, emparejado con el verdugo del Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El destino es caprichoso y esta vez quiso que el Barça se enfrentara al Albacete, verdugo de su máximo rival, el Real Madrid, en los cuartos de final de la Copa del Rey el próximo martes 3 de febrero. Tras el sorteo celebrado ayer en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, los de Hansi Flick quedaron emparejados con el único equipo vivo de Segunda División, el Albacete de Alberto González, que en octavos de final eliminó al Real Madrid (3-2) con un doblete de Jefté y otro tanto de Javi Villar en el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco. Los azulgranas, que visitarán el siempre complicado Carlos Belmonte, siguen sin enfrentarse a ningún equipo de Primera División en la presente edición de la Copa, tras eliminar al Guadalajara, de Primera RFEF, en dieciseisavos (0-2), y al Racing de Santander, de Segunda, en octavos (0-2).

Por otro lado, el sorteo dejó otros tres emparejamientos, todos entre equipos de la máxima división nacional. El Alavés recibirá a la Real Sociedad el miércoles 4 de febrero (21.00). El mismo día, a la misma hora, el Valencia se medirá al Athletic Club en Mestalla y el jueves 5 de febrero (21.00), el Betis recibirá al Atlético de Madrid.

Las semifinales se disputarán con un formato de ida y vuelta los próximos 11 de febrero y 4 de marzo. Sin embargo, aún no hay una fecha oficial para la final, que debía disputarse el 25 de abril en La Cartuja, pero sigue en el aire por su coincidencia con la Feria de Sevilla y el Gran Premio de Jerez.

Minuto de silencio del primer equipo

Antes de la sesión de entrenamiento de ayer, los jugadores y el cuerpo técnico del Barça guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, sumándose a las condolencias que el club trasladó a través de sus redes.

Lamine Yamal y Ferran Torres, bajas en el duelo de Champions en Praga

El Barça visitará al Slavia de Praga mañana (21.00) con el objetivo de mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse directamente a los octavos de final de la Champions, pero lo hará sin Lamine Yamal ni Ferran Torres. El '10' azulgrana no podrá ayudar al equipo en el Fortuna Arena por acumulación de tarjetas, mientras que el de Foios será baja después de terminar el choque ante la Real Sociedad con molestias en el isquiotibial. La noticia positiva es que Hansi Flick podrá recuperar a Raphinha, que se perdió el partido en Anoeta debido a un golpe en la pierna derecha.Por otro lado, el Real Madrid recibe hoy (21.00) al Mónaco, decimonoveno clasificado, en un duelo clave para que los blancos puedan mantenerse entre las ocho primeras plazas que dan acceso directo a los octavos de final.