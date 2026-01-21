El Barça, obligado a ganar en Praga sin Lamine Yamal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona visita hoy al Slavia Praga en el Eden Arena (21.00) en la séptima y penúltima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo clave para las aspiraciones azulgranas de terminar entre los ocho primeros clasificados y evitar el cruce previo a los octavos de final.

El conjunto de Hansi Flick llega a Praga tras lograr su primer triunfo europeo en tres jornadas, al imponerse al Eintracht Frankfurt (2-1) en el estreno europeo del nuevo Spotify Camp Nou, y ocupa la decimoquinta posición con 10 puntos. Enfrente estará un Slavia Praga que es 33º, con solo tres puntos tras seis jornadas y que todavía no conoce la victoria en esta edición del torneo.

El Barça afronta el encuentro con bajas importantes. Lamine Yamal no está disponible por sanción, mientras que Ferran Torres se pierde el partido por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, mientras que Cancelo no podrá jugar hasta que haya concluido la fase de Liga. Tampoco viajó Marc-André ter Stegen, ya que ayer se formalizó su cesión al Girona (ver desglose). La mejor noticia para Flick es la recuperación de Raphinha, ya con el alta médica tras perderse el último partido liguero, así como el buen estado de Pedri, que estará disponible pese a la dura entrada que recibió el domingo en Anoeta de Carlos Soler.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, recalcó en la previa la trascendencia del encuentro y explicó que el equipo decidió viajar con antelación para entrenarse en el Eden Arena y adaptarse a las bajas temperaturas. “Preferimos venir antes para acostumbrarnos al frío. Lo bueno es que tendremos que correr para entrar en calor”, bromeó el técnico alemán, en referencia a los hasta -5 grados previstos para el partido. Pese a la mala clasificación del Slavia, Flick avisó de la dificultad del duelo y de la exigencia de la competición. “La Champions te obliga a jugar a un nivel muy alto. Es un equipo que defiende bien, que quiere atacar y que es peligroso en las transiciones”, analizó, antes de insistir en el objetivo de su equipo: “Quedan dos partidos y tenemos que conseguir los seis puntos. En el Barça la meta siempre es ganar estos títulos y clasificarnos directamente para octavos nos ayudaría”, expresó.

Ter Stegen se marcha cedido al Girona

El portero alemán del Barça, Marc-André ter Stegen, fue ayer anunciado como nuevo futbolista del Girona, una vez formalizada su cesión desde el Barça hasta el 30 de junio.

“Con competencia das más y eso es bueno”

Alejandro Balde compareció en la previa del duelo ante el Slavia y valoró positivamente la llegada de Cancelo. “Es un gran jugador y ayudará a los jóvenes. Con competencia siempre das más, y eso es bueno”, remarcó.

Reunión para reabrir la grada de animación

El Barça comenzó un proceso de diálogo con representantes de los grupos de animación con el objetivo de construir la nueva grada de animación. Según informó el club, la reunión se desarrolló en un clima “positivo” y el Gol 1957 “será una realidad” tras la Fase 1C.