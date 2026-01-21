El Madrid pone un pie en octavos con una goleada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Real Madrid se impuso ayer con autoridad al Mónaco (6-1) gracias al doblete de Mbappé y los tantos de Mastantuono, Vinicius, Bellingham y uno en propia puerta de Kehrer, en un partido que le sirve al conjunto blanco para encarrilar su presencia en los octavos de final de la competición, con 15 puntos a falta de una jornada por disputar, además de reconciliarse con el Bernabéu tras la pitada del sábado.

El único equipo con acceso a segurado a octavos es el Arsenal, que venció ayer al Inter (1-3) y suma todos los puntos en juego (21), mientras que el Manchester City, ante el Bodo/Glimt (3-1) y el PSG, ante el Sporting CP (2-1), encajaron sorprendentes derrotas.