Toni Vicente regresa al Lleida CF dos años después de su marcha

Dos años después de su marcha en el mercado de invierno de 2024, el centrocampista de La Seu d'Urgell Toni Vicente regresa al Lleida CF para reforzar la plantilla de Jordi Cortés en Tercera RFEF, después de desvincularse del Mollerussa hace pocas semanas.

Así, el mediocentro podrá seguir añadiendo temporadas en el club leridano, ya que acumuló once desde su llegada al fútbol base en 2013 hasta que se fue en 2024, rumbo a la Peña Deportiva de Segunda RFEF. Toni Vicente, hijo del malogrado Emili Vicente –a quien el club rinde homenaje cada verano con un trofeo Memorial– estuvo en dinámica del primer equipo leridano desde 2020 hasta su marcha, asumiendo la capitanía en 2021, con tan solo 22 años, en una etapa con problemas de impagos en la etapa final de los hermamos Esteve. Tras su paso de media temporada por la Peña Deportiva, militó la pasada campaña en el Atlètic Lleida, con poco protagonismo, al igual que en su etapa en Mollerussa.

Otro fichaje

Además, el club oficializó el fichaje del japonés Riku Akashi, un carrilero zurdo que estaba entrenando con el equipo azul desde el inicio de temporada y que ya fue convocado ante el Vilassar.