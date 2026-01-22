El Barça golea en Praga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça cumplió en Praga solo una parte de su objetivo. Venció 2-4 al Slavia, en unas condiciones extremas –con el termómetro marcando hasta –7 grados– y sumó tres puntos fundamentales que le permiten seguir dependiendo de sí mismo para acabar la Fase Liga de la Champions League entre los ocho primeros. Sin embargo, el triunfo dejó sensaciones encontradas: la fragilidad defensiva mostrada en la primera parte, la falta de contundencia en momentos clave y la lesión muscular de Pedri impidieron que la noche fuera redonda y que el Barça ampliara de forma decisiva su ‘goal average’, un factor que puede resultar determinante en la última jornada.

El equipo de Hansi Flick necesitaba una victoria amplia, pero tras el sufrimiento inicial casi dio por bueno el resultado final. El +5 en el balance goleador obliga ahora a los blaugranas a buscar un último esfuerzo el próximo 28 de enero en el Spotify Camp Nou ante el Copenhague, en el cierre de la fase, si quieren asegurarse el ‘Top 8’ y evitar el peaje de los dieciseisavos.

El Barça avisó pronto con un disparo desviado de Lewandowski en el minuto 2, pero el Slavia respondió con intensidad. Fermín desperdició una ocasión clara en el 7’, y poco después, en el 10’, llegó el 1-0 local tras un córner mal defendido que acabó en gol tras una acción confusa entre Kusej y Frenkie de Jong. Era el primer tanto del Slavia desde la jornada inaugural, pero suficiente para obligar al Barça a remar de nuevo contracorriente. Durante varios minutos, el equipo azulgrana estuvo espeso, sin ritmo ni profundidad. Flick buscaba soluciones desde la banda hasta que, a partir del minuto 25, el Barça empezó a asentarse con balón. Un pase vertical de De Jong encontró a Fermín entre líneas y el centrocampista definió con potencia en el 34’. El gol cambió el escenario. El Barça empezó a mandar y, aprovechando el bajón físico del Slavia, logró la remontada en el 42’, de nuevo con Fermín como ejecutor desde la frontal. Pero la alegría duró poco: otro córner mal defendido terminó con un desafortunado autogol de Lewandowski en el 44’, devolviendo el 2-2 justo antes del descanso.

Tras la reanudación, el Barça dio un paso adelante definitivo. Pedri tuvo una ocasión clara en el 46’, y Frenkie marcó en un rechace que fue anulado por fuera de juego previo de Lewandowski tras revisión del VAR. El dominio ya era absoluto, aunque el partido volvió a torcerse con el susto mayúsculo del minuto 58, cuando Pedri tuvo que pedir el cambio por molestias musculares, dejando su sitio a Dani Olmo. El impacto del de Terrassa fue inmediato. En el 63’, Olmo recogió un balón en la frontal y lo envió a la escuadra con un disparo impecable que devolvió la ventaja al Barça. A partir de ahí, los blaugranas gestionaron el partido con mayor madurez. En el 71’, una buena acción por la izquierda entre Balde y Rashford terminó con Lewandowski resolviendo en el área para firmar su primer gol en esta Champions y sentenciar el duelo. El tramo final sirvió para confirmar el control blaugrana y cerrar una victoria trabajada, sufrida y valiosa.

Posible rotura muscular de Pedri en los isquios

Pedri sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha que le podría dejar varias semanas fuera de los terrenos de juego. Serán las pruebas en Barcelona las que acaben dictaminando el alcance de la lesión del internacional canario, pero las primeras sensaciones no son buenas, hablando ya directamente de una rotura.

Reembolsarán la entrada a los hinchas

Los jugadores del City reembolsarán las entradas a los aficionados ‘cityzens’ que viajaron a Noruega para ver la derrota por 3-1 ante el Bodo Glimt, la segunda derrota consecutiva después del 2-0 en contra en el derbi de Manchester.