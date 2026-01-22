Rubén López: "Lo que más me motiva es la ambición y las ganas del equipo"

El AEM afronta este sábado un exigente desplazamiento ante el Villarreal con la confianza reforzada, después de acumular cuatro partidos sin perder desde su llegada, el técnico de las leridanas, Rubén López, ve a una plantilla "muy convencida de la idea, que tiene claro el objetivo y que este es el camino".

Para el entrenador, la clave está en la actitud y la convicción del grupo. “El equipo lleva hasta las últimas consecuencias nuestra idea y el plan de partido. Eso es lo que más me motiva: las ganas y la ambición que tienen, tanto que a veces hay incluso que frenarlas”, explicó el entrenador, que ha conseguido que el conjunto leridano esté empatado a puntos con la permanencia, que marca el Cacereño

Por ello, recalcó que, pese a la buena dinámica, “el objetivo principal es la salvación y no nos podemos salir de ahí”. Sin embargo, más allá de los puntos, el barcelonés destacó que lo importante es "mantener este nivel de intensidad y exigencia, no hablo de resultados sino de sensaciones". "Si lo logramos, se conseguirá el objetivo", sentenció

Antes del segundo desplazamiento consecutivo, tras empatar ante el Real Madrid B, Rubén López no escondió el respeto por el Villarreal, el cuarto clasificado, pero se mostró convencido de las posibilidades de su equipo. “Es un muy buen rival, con grandes jugadoras y mucha facilidad para hacer gol, pero nosotras también tenemos jugadoras muy buenas y estoy convencido de que podemos ganar el partido”, aseguró.

El técnico destacó el potencial del equipo castellonense, especialmente en ataque y en las transiciones, aunque también su solidez defensiva, lo que obligará al AEM a jugar “con paciencia, encontrando espacios, pero sin asumir riesgos innecesarios”.

Respecto al estado físico, el entrenador confirmó que podrá contar con toda la plantilla, a excepción de la lesionada de larga duración Laura Fernández, aunque Loba arrastra molestias tras pasar una neumonía. Además, también celebró la incorporación de la meta Leire Herráez, que dará "competencia a Lucía Alba y la necesitábamos".