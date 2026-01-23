El delantero Quim Utgés, octavo fichaje

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida no cesa en su busca de reforzar la plantilla para conseguir la salvación y ayer anunció la incorporación del joven delantero Quim Utgés, que llega a préstamo del Sabadell hasta final de temporada.

Utgés supone el octavo fichaje del Atlètic Lleida en el presente mercado de invierno, y su llegada comportará dar otra baja federativa (con toda seguridad la de Lamine Diaby), ya que el equipo leridano está en el límite de fichas. El joven futbolista barcelonés, de 20 años, se unirá a la plantilla de Jordi López después de disputar 50 minutos distribuidos en ocho partidos en Primera RFEF con el conjunto arlequinado, todos desde el banquillo, aunque incluso ha marcado un gol, en un triunfo por 1-5 ante el Hércules.

El delantero regresó al Sabadell el curso pasado después de un paso por la cantera del Valencia para acabar su etapa de juvenil. Así, en la última campaña fue protagonista en el Sabadell B de Tercera RFEF, con quien anotó 10 goles, y su única aparición con el primer equipo fue en la Copa Catalunya ante el Lleida CF (1-2). En esta campaña, estaba plenamente en dinámica del primer equipo, pero sale cedido en busca de más minutos.

Con su fichaje, el Atlètic Lleida ya ha reforzado todas las líneas, a excepción de la portería, este invierno. Además del reciente cambio de entrenador, han llegado los laterales Carlos Cobo, Aser Palacios y Marc Vargas, los centrales Borja López e Igor Irazu, el centrocampista Antonio Cotán y el extremo Jaume Pascual. Los fichajes han comportado las bajas de Achraf Boumenjal, Nico Magno, Joanet, Gio Navarro, Bolado, Santana y la inminente de Lamine.