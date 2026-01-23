Gerard Encuentra: "Quien controle mejor los nervios, tendrá más opciones"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, compareció en la previa del duelo ante el San Pablo Burgos rebajando la presión del partido, ante el rival que marca la el descenso, y con un mensaje contundente: “El rival llega en un muy buen momento y, no pasa nada por decirlo, pero actualmente ellos son mejores que nosotros”.

De hecho, advirtió de que "nosotros llegamos justos al partido, como en las últimas semanas, y ya hemos tenido experiencias en este tipo de partidos aquí, como Coruña o Girona el año pasado, en los que he aprendido que tiene muchas más opciones de ganar quien controle mejor los nervios. Así que debemos estar todos tranquilos, empezando por mí" y extendiendo el mensaje a los jugadores y a la afición.

Encuentra pidió recuperar un Barris Nord que empuje sin generar “run-run” cuando llegan los errores, ya que ese nerviosismo, según explicó, se contagia a la pista y penaliza el rendimiento del equipo. "El día del Zaragoza, en el primer cuarto perdemos siete balones. No los tenemos que perder, pero en parte del pabellón se empieza a sentir un run-run y esto antes no pasaba. Todos tenemos que controlar los nervios, porque si la grada se pone nerviosa, se transmite al jugador", añadió.

"Tenemos que ser conscientes de que el partido es muy complicado, que ellos están mejor, pero que si ganamos nos da un empuje muy importante", explicó el técnico, ya que una victoria dejaría el descenso cinco victorias por debajo. “Hay que jugar los 40 minutos, estar tranquilos y centrados en lo que depende de nosotros”, sentenció.

Encuentra recordó los refuerzos recientes del conjunto burgalés, Ethan Happ y Augusto Lima, que les han dado más registros y presencia física, y subrayó que el rival es "el equipo con más ritmo de la competición". Por ello, señaló como prioridades reducir las pérdidas de balón, realizar un buen balance defensivo, ser sólidos en el uno contra uno y controlar el rebote defensivo para evitar segundas oportunidades.