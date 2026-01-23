Las elecciones del Barça serán el 15 de marzo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las elecciones a la presidencia del Barcelona se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, según anunció ayer la entidad catalana. La fecha de los comicios fue decidida en la reunión ordinaria de la junta directiva del club azulgrana que preside Joan Laporta, quien se presentará a la reelección. Según marcan los estatutos, el club debía fijar la fecha de las elecciones entre el 15 de marzo y el 15 de junio. De esta forma, la directiva azulgrana se decidió por la primera fecha hábil del calendario.

La votación se celebrará coincidiendo con el fin de semana en el que el primer equipo de fútbol recibe la visita del Sevilla, en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, del que todavía se desconoce la fecha y la hora. El club comunicó que en los próximos días, y según los plazos establecidos por los estatutos, se publicará la convocatoria de los comicios, que incluirá el calendario y todos los detalles del proceso electoral. Además, en un vídeo publicado en los canales oficiales del club, Laporta defendió la elección del 15 de marzo como “la fecha más adecuada para el funcionamiento ordinario del club, tanto a nivel institucional como sobre todo deportivo”, y se mostró convencido de que las elecciones serán “modélicas” y contarán con “una gran participación”.

A sus 63 años, el abogado barcelonés aspira a repetir la victoria que consiguió en el año 2021 con un 54,28% de los votos. Antes, ya gobernó la entidad entre los años 2003 y 2010, mientras que en 2015 perdió los comicios que ganó Josep Maria Bartomeu.

Además de Laporta, ya han mostrado su intención de presentarse a las elecciones Víctor Font, líder del grupo ‘Nosaltres’ y que en las elecciones del año 2021 consiguió cerca de un 30% de apoyos, el exdirectivo Xavier Vilajoana, que no superó el corte mínimo de firmas en los últimos comicios, y el financiero Marc Ciria, que recientemente presentó la plataforma ‘Moviment 42’. Joan Camprubí, líder del grupo de socios ‘Som un Clam’, todavía no ha anunciado si liderará una precandidatura.

Primeras reacciones

El anuncio de la convocatoria activó las primeras reacciones públicas de algunos aspirantes, entre ellas la del precandidato Xavier Vilajoana, que se declaró preparado para el proceso, y la de la plataforma Nosaltres, impulsada por Víctor Font, que anunció una próxima comparecencia pública. En un comunicado, Vilajoana afirmó que tanto él como su equipo llevan “tiempo trabajando para cuando llegue el momento” y subrayó que están “preparados” para afrontar el proceso electoral.

Pedri estará un mes de baja por lesión muscular

El centrocampista del FC Barcelona Pedro González ‘Pedri’ estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según anunció ayer el club azulgrana. El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó el miércoles por la noche al Slavia de Praga y al Barça, y se sometió a pruebas médicas ayer por la mañana.Así pues, Pedri se perderá los partidos contra el Oviedo (25 de enero), el Copenhague (28 de enero) en la Liga de Campeones, el Elche (31 de enero), el Albacete en la Copa del Rey (3 de febrero), el Mallorca (7 de febrero) y el Girona (fin de semana del 14 y 15 de febrero).De este modo, el entrenador Hansi Flick deberá afrontar el encuentro de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones sin sus dos centrocampista titulares, pues el neerlandés Frenkie de Jong será baja por sanción.Flick se ha visto obligado a prescindir simultáneamente de ambos en los compromisos de LaLiga ante Athletic y Alavés, y en el duelo copero frente al Racing. Pese a esas ausencias, el conjunto azulgrana resolvió los tres encuentros con victoria. El técnico alemán optó por soluciones diferentes según el contexto. Ante el Athletic, saldado con un contundente 4-0, Flick apostó por una combinación formada por Eric Garcia, Dani Olmo y Fermín López. En cambio, tanto frente al Alavés (3-1) como ante el Racing en la Copa del Rey (0-2), el entrenador se decantó por el doble pivote integrado por Casadó y Bernal.