Posible jornada en miércoles para Lleida y Mollerussa

La jornada 20 de Tercera RFEF, prevista para el fin de semana del 31 enero y 1 de febrero, podría ver modificadas sus fechas y obligar a que tanto Lleida como Mollerussa jueguen sus partidos, ambos en casa ante FE Grama y Vic, el miércoles 4 de febrero y no el domingo 1, el día previsto para ambos duelos.

La decisión final se conocerá hoy, pero este posible cambio nace de la disputa del partido de la Copa de las Regiones entre Catalunya y Aragón el próximo jueves (día 29). Por ello, la Federación Catalana emitió una circular en la que autorizaba a los clubes con jugadores convocados –ya sean locales o visitantes– a pedir el aplazamiento de sus partidos del fin de semana para el siguiente miércoles.

En el caso del Lleida CF –que no aporta jugadores a la lista–, no tiene capacidad de decisión, pero está a la espera de la respuesta de la Grama, que tendrá a cuatro convocados. Por su parte, el Mollerussa estaba valorando la situación porque Guillem Porta y previsiblemente Óscar Dueso serán llamados, aunque todo puede cambiar según lo que decida el Vic, que también aporta jugadores a la lista de la selección amateur y de forma paralela podría pedir el aplazamiento.

En todo caso, los clubes implicados tenían de plazo hasta hoy por la tarde para informar a la Federación de su decisión, con lo que se conocerá si el Camp d’Esports y el Municipal de Mollerussa podrán vivir los partidos de sus equipos el domingo o el miércoles, la opción menos deseada por ambas entidades.

Aleix Ruiz, al equipo del Pla, y Cortés espera un partido duro

El Mollerussa anunció ayer la llegada de un nuevo refuerzo para su zaga. Se trata del central tarraconense Aleix Ruiz, que se incorpora al equipo del Pla d’Urgell como el sexto fichaje del mercado invernal, procedente del Guijuelo, del grupo 8 de Tercera RFEF.Por su parte, el entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés explicó que esta semana ha sido “de regreso a la normalidad” tras la despedida de Óscar Rubio y el partido entre semana en Vilassar de Mar. El de Balaguer dijo que espera “un partido de duelos y no cometer errores graves” en Tona, mientras que reiteró que el objetivo de la temporada “es llegar a final de temporada con opciones de salvarse dependiendo de tí”. Además, dijo que Toni Vicente es “un fichaje de lujo”.