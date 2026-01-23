Rubén López: “La plantilla está muy convencida”

El AEM afronta mañana un exigente desplazamiento a Villarreal con la confianza reforzada. Después de acumular cuatro partidos sin perder desde su llegada, el técnico de las leridanas, Rubén López, ve a una plantilla “muy convencida de la idea, que tiene claro el objetivo y que este es el camino”. Para el entrenador, la clave está en la actitud y la convicción del grupo. “El equipo lleva hasta las últimas consecuencias nuestra idea y el plan de partido. Eso es lo que más me motiva: las ganas y la ambición que tienen, tanto que a veces hay incluso que frenarlas”, explicó el entrenador, que ha conseguido que el AEM esté empatado a puntos con la permanencia, que marca el Cacereño.

Por ello, recalcó que, pese a la buena dinámica, “el objetivo es la salvación y no podemos salir de ahí”. Sin embargo, más allá de los puntos, el barcelonés destacó que lo importante es “mantener este nivel de intensidad y exigencia, no hablo de resultados, sino de sensaciones”. “Si lo logramos, se conseguirá el objetivo”, sentenció.

Antes del segundo desplazamiento consecutivo, tras empatar ante el Real Madrid B, Rubén López no escondió el respeto por el Villarreal, el cuarto clasificado, pero se mostró convencido de las posibilidades de su equipo. “Es un muy buen rival, con grandes jugadoras y mucha facilidad para hacer gol, pero estoy convencido de que podemos ganar”, aseguró.

El técnico destacó el potencial del equipo castellonense, especialmente en ataque y las transiciones, aunque también su solidez defensiva, lo que obligará al AEM a jugar “con paciencia, encontrando espacios, pero sin asumir riesgos innecesarios”.